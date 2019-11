Nombre de buts encaissés par FR Gottéron lors des six derniers matches: 9. Nombre de buts encaissés hier soir à Rapperswil: 9. Un chiffre, parfois, suffit à en dire beaucoup sur un match. Voilà pour la version courte.

Pour les courageux qui ont envie d’en savoir plus, on peut également dire que les premiers signes de glissement avaient été aperçus vendredi soir face à Ambri. Après avoir mené 3-0 durant la première période, les Fribourgeois ont vu les Léventins revenir au score. Si les hommes de Christian Dubé s’étaient tout de même imposés sur le tard (4-2), l’alerte était suffisamment claire pour être prise au sérieux. Ce ne fut visiblement pas le cas. Face à un Rapperswil dans un soir où tout rentre (voir le pourcentage de réussite ci-dessus), les Dragons ont sans cesse patiné avec un temps de retard. Leur fore-checking n’a jamais fonctionné et les gardiens n’ont rien fait pour sauver les apparences.

Après cinq victoires de suite, un relâchement, même minime, est quasi inévitable. Soudain les petits détails prennent moins d’importance et le résultat, dans une ligue aussi homogène, se voit immédiatement. La secouée ramassée en terres saint-galloises aura au moins le mérite de le rappeler aux Dragons. Se sont-ils vus trop beau? Pas forcément. Mais Christian Dubé possède désormais une preuve irréfutable que FR Gottéron ne peut pas gagner de match en ne jouant pas avec une vraie intensité. D’ailleurs, rares sont les équipes à pouvoir en dire autant hormis Zurich (et encore).

Grégory Beaud, Rapperswil

