Décidément, le capitaine de l'équipe de Suède M20 Lias Andersson n’aime pas finir deuxième. Encore sous le coup de la défaite de son pays face au Canada, en finale des Mondiaux juniors, il a enlevé la médaille d'argent de son cou et l'a balancée dans le public!

«Je n’en voulais pas, a expliqué Andersson après coup. Le spectateur semblait la vouloir plus que moi. Je ne regrette pas de l’avoir lancée dans les tribunes. Je ne veux pas l’argent, je veux l’or.»

Et d'étayer se dires: «J'ai déjà une médaille d'argent du championnat du monde M18 et je ne l'ai pas regardée une seule fois en deux ans depuis qu'on a perdu ce tournoi.» La médaille a été rendue au Suédois, mais ce dernier n'a pas eu plus d'intérêt pour elle.

Alors que le score était de 1-1, la Suède a concédé un but à deux minutes de la fin pour finalement s'incliner 1-3 contre le Canada. Le pays scandinave a perdu les quatre dernières finales qui l'ont opposé au Canada aux Mondiaux juniors.

Team Sweden Captain Lias Andersson wasn't happy with the Silver as he threw it to the stands, the guy who caught the silver medal was wearing THREEE jerseys. ???? pic.twitter.com/iyPUT6C5Lc