Jason Fuchs au centre, Damien Brunner à droite, Robbie Earl à gauche: la triplette supersonique du HC Bienne est celle qui a posé le plus de problème au CP Berne lors des actes II et III de la demi-finale.

Surveillé de très, très près lors de la troisième manche perdue à Berne samedi soir, Jason Fuchs a tout de même été à l’origine de la deuxième réussite des Biennois lors de la défaite 6-2 dans la capitale. Une passe magique, du revers et dos tourné au jeu, a permis à ses deux ailiers de s’engouffrer dans la défense bernoise avant de toucher la cible avec la manière (Brunner).

Lors de la manche précédente gagnée 3-2 après prolongation à Bienne, les trois hommes ont crevé l’écran en inscrivant les deux premiers buts seelandais (doublé de Brunner). «Notre vitesse est notre grand atout», rappelle Jason Fuchs, joueur dominant du HCB depuis le début des play-off (quatre buts contre Ambri en quarts). «Nous arrivons à avoir de l’impact lorsque nous accélérons et leur posons des problèmes avec nos mouvements latéraux.»

Imprévisible, créative et rapide: voici comment décrire cette triplette biennoise qui, lorsqu’elle commence à trouver ses aises, donne le tournis à la défense bernoise. Fuchs dans un rôle de créateur, Earl dans celui d’infatigable et versatile travailleur, Brunner comme finisseur. Ces trois joueurs - même si Brunner n’a plus sa vitesse d’antan - sont capables en tout temps de désarçonner une défense en quelques coups de patins.

«A moi de trouver les solutions»

A Berne samedi, les Ours se sont méfiés de Fuchs comme du lait sur le feu. Longtemps, le génial joueur de centre du HCB n’a pas pu bénéficier des espaces qui lui permettent généralement de faire la différence. «A moi de trouver les solutions», dit-il en prévision de la quatrième manche.

L’acte IV, mardi soir à Bienne, sera-t-il un tournant dans cette série? Alors que de nombreux observateurs attendent impatiemment de voir si le HCB, comme l’an dernier au même stade de la compétition contre Lugano, finira par craquer sous la pression, Fuchs balaie les derniers doutes d’un revers de la main. «Nous sommes bien dans la tête. Mentalement, nous sommes plus forts. Nous avons désormais appris à gérer une série de play-off. Ce match IV sera le genre de moment clé qu’il faudra savoir gérer lorsque l’on a l’ambition d’aller plus haut en play-off.»

