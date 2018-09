GE Servette s’est incliné à Ambri pour une seule et unique raison: il a manqué de justesse lors des tournants. Ces fameux détails sur lesquels se joue le match. Entre l’ouverture du score concédée lors de la deuxième minute de jeu, l’égalisation (2-2) à la 41e minute et le but de la défaite lorsqu’il aurait dû profiter d’un élan favorable, le GSHC a tout simplement foiré tous les moments clés. Si le 3-2 des Léventins est chanceux – déviation involontaire de la hanche de Zwerger –, il est néanmoins tombé huit secondes après la fin d’une période de deux minutes (!) de double infériorité numérique. Dans la dramaturgie d’une rencontre, ce genre d’événement est censé inverser le sens du vent (le fameux momentum).

Mais là où les hommes de Chris McSorley auraient dû bâtir sur la frustration léventine, ils ont laissé Kubalik bien trop seul à la ligne bleue pour armer le tir qui sera détourné dans la cage de Mayer. Et dire que 30 secondes plus tôt, Richard échouait seul face à Manzato après avoir été retenu de manière suspecte. Alors qu’ils avaient encore deux chances de revenir au score en toute fin de match, les Genevois les ont proprement galvaudées. Ils ont d’abord vendangé un power play avant de mal négocier la sortie de leur gardien pour laisser le filet désert à D’Agostini. Là aussi, deux moments clés mal négociés. Deux de trop.

Dans ces conditions, GE Servette n’avait finalement aucune chance de faire mieux qu’un zéro pointé. Un résultat qui tempère l’euphorie née de la victoire de la veille contre Zurich.

