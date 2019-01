GE Servette a une fois encore éprouvé les pires difficulté face au cancre du championnat. Les Aigles ont dû aller jusqu’à la prolongation pour s’offrir un succès étriqué. Décidément, Rapperswil aime jouer contre les Aigles. Déjà victorieux à deux reprises cette saison face aux hommes de Chris McSorley, les Saint-Gallois ont failli totalement gâcher la fête de la 14e nuit des peluches organisée aux Vernets. Dans un premier temps, ils ont fait le dos rond, pour éviter que le départ canon des Aigles ne se transforme en fête de tirs. Après un premier tiers maîtrisé mais complètement stérile, GE Servette a lentement sombré.

Les visiteurs ont presque logiquement ouvert le score après un oubli coupable de l’ensemble du dispositif défensif grenat. Daniel Kristo, oublié a 2e poteau n’a pas raté la cible. Et pendant ce temps-là, les milliers de doudous restaient prisonniers.

Il a fallu attendre la 42e minutes pour éteindre les premiers sifflets et libérer les peluches. Comme souvent cette saison, c’est Jeremy Wick qui a joué les libérateurs au terme d’un joli effort solitaire (42e).

Après une interruption de cinq minutes, le temps de nettoyer la glace de toutes ces bestioles qui iront égayer le quotidien des enfants hospitalisés, GE Servette a pensé avoir fait le plus dur en prenant l’avantage grâce à son autre buteur patenté, Tommy Wingels. Mais il était écrit que «Rappi» allait justifier son statut de bête noire des Aigles. C’est presque sans surprise que le néo-promu à égalisé par Wellman en supériorité numérique après une pénalité stupide infligée à Goran Bezina.

C’est finalement une nouvelle fois Tommy Wingels qui a éviter une véritable humiliation en inscrivant le but victorieux dans la prolongation en concluant un joli mouvement initié par Tanner Richard et Henrik Tömmernes. mais que ce fut dur et ce point perdu laisse un goût amer avant d’aller affronter Lausanne samedi soir à Malley pour un derby lémanique d’une importance capitale.

GE-Servette - Rapperswil 3-2 ap (0-0 0-1 2-1)

Les Vernets. 7135 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Tscherrig et Mollard; Altmann/Schlegel

Buts: 29e Kristo (Hächler) 0-1. 42e Wick (Winnik) 1-1. 53e Wingels (Tömmernes, Richard à 5c4) 2-1. 55e Wellman (Knelsen à 5c4) 2-2. 63e Wingels (Richard, Tömmernes, à 4c3) 3-2.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Mercier; Völlmin, Bezina; Dufner; Wick, Almond, Rod; Wingels, Richard, Winnik; Skille, Kast, Rubin; Fritsche, Berthon, Bozon; Maillard. Entraîneur: McSorley.

Rapperswil: M. Nyffeler; Gähler, Profico; Helbling, Gurtner; Hächler, Maier; Schmückli; Kristo, Schlagenhauf, Wellman; Spiller, Knelsen, Casutt; Clark, Mason, Hollenstein; Mosimann, Ness, Hüsler; Primeau. Entraîneur: Tomlinson.

Notes: Genève sans Bouma, Simek, Fransson, Martinsson, Romy, Douay, Antonietti (blessés) ni Kyparissis (surnuméraire).

Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Richard) contre GE Servette; 7 x 2’ contre Rapperswil. (nxp)