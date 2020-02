Faut-il parler d’un succès damné ou d’un succédané? Un peu des deux, probablement. On s’explique.

Dans cette formation de GE Servette, on peut leur couper la tête, ils patineront encore plus vite. On l’a encore vu vendredi soir alors que les Aigles jouaient aux Vernets privés de nombreux leaders contre Zoug, soit ce qui se fait de mieux en hockey dans notre pays.

En début de semaine, c’est Robert Mayer, Eric Fehr et Guillaume Maillard qui rejoignaient l’infirmerie, avant que Tommy Wingels ne les suive au cours de cette drôle de journée qui n’annonçait rien de bon. D'autant plus que Henrik Tömmernes, le ministre de la défense des Grenat, a lui aussi déclaré forfait en début de soirée pour des raisons privées.

Voilà bien des péripéties qui auraient pu saper le moral de n’importe quelle équipe de National League. Surtout que, sur la glace, il y avait cette belle machine de guerre de Suisse centrale qui possède de la grande qualité dans toutes ses lignes. De Leonardo Genoni à Grégory Hofmann en passant par Rapahël Diaz, Santeri Alatalo, Carl Klingberg, Sven Senteler et l'énorme Andreas Martinsen, ils sont plus gros, plus grands et plus forts que tout le monde. Mais il en fallait plus pour terroriser ces Servettiens qui n’en finissent pas de rendre banal l’exceptionnel. Ils n'ont peur de rien.

Robert Mayer est blessé? Et alors, la belle affaire! On le remplace par Gauthier Descloux pour le même résultat. Le portier fribourgeois est tout aussi brillant devant son filet. Eric Fehr et Tommy Wingels se plaignent du haut du corps? Peu importe, qu’ils se soignent, on trouvera une autre solution. Cela tombait bien d’ailleurs, puisque Jordan Caron, le cinquième étranger avait reçu le feu vert des autorités le matin même. Le Québécois n’avait plus disputé un match depuis trois semaines, il a été à la hauteur de ses nouveaux coéquipiers. Ces derniers l'ont bien aidé à s’intégrer au mieux. En bon capitaine, Noah Rod l’a guidé sur le chemin qui menait à l’exploit, tout comme Daniel Winnik, qui a encore montré l’exemple en jouant pour deux, même pour trois ou quatre - il a mille poumons!

Il faut dire que dans ce groupe uni, chacun joue pour l’autre et élève son niveau quand la situation l’exige. C’était d’ailleurs le cas de Stéphane Patry, 20 ans depuis mardi, qui a su saisir sa chance lorsque Deniss Smirnovs s’est tordu la cheville après moins de deux minutes. Il s’est placé en première ligne, entre Daniel Winnik et Marco Miranda, comme si de rien n’était, comme un vieux briscard.

Il y a vraiment une âme dans ce vestiaire pas comme les autres qu’on retrouve rarement ailleurs, comme le répète souvent Tanner Richard, un Canado-Suisse qui a su, ce vendredi, prendre ses responsabilités.

«Alors, on fait comme ça!» C’est un peu la devise de ces Genevois qui n’avaient plus battu les Zougois depuis cinq ans à domicile. Comme début janvier sur sa glace où ces Grenat s’étaient imposé 5 à 1, cet EVZ n’y a vu que du jeu, même s’il n’a joué que sur un patin et demi.

Maintenant, à deux semaines des play-off, faut-il malgré tout s'inquiéter de ces blessés qui tombent comme des mouches? Patrick Emond vous répondra que non, qu’il y dans son groupe succédané de quoi continuer de remporter d'autres succès, damnés ou pas. Tout seul on va plus vite, mais ensemble plus loin. Surtout avec un tel état d’esprit.

Christian Maillard, Genève

Pour les détails du match, cliquez ici.