Vous feriez quoi, vous, si on vous disait que vous aviez atteint votre but, mais qu'il reste encore cinq matches à jouer avant qu’on ne passe aux choses sérieuses? Que ce serait bien de comptabiliser encore quelques points pour être le mieux placé et en confiance avant la grosse bataille? C'est une bonne raison de demeurer sous pression. Ou, inconsciemment, il est également important de garder des forces et de ménager la monture, de reculer pour mieux sauter?

Il est évident que la motivation peut faire défaut dans ce genre de matches sans trop d'enjeu. Surtout si, en face de vous, l'adversaire n'a plus d'autre choix que de gagner pour espérer encore se retrouver du bon côté de la barre.

C’est ce qui s’est passé mardi soir aux Vernets. GE Servette, en vert depuis samedi, n'avait pas l'obligation de s’imposer à tout prix, contrairement à Langnau, qui se bat avec beaucoup de résilience pour sa survie dans l'élite. Et les Aigles, qui avaient assuré l'essentiel durant 59’45’’, grâce à deux buts d'Eliot Berthon et de Noah Rod, ont laissé filer deux points, bêtement.

Alors, bien sûr que ce revers a de quoi faire rager, puisque le visiteur a égalisé à seize secondes de la fin, mais dans l'absolu qu'est-ce cela va changer? Cette défaite concédée aux tirs au but ne va pas chambouler fondamentalement la suite des événements. GE Servette, que personne ou presque ne voyait si haut, est solidement accroché à son 4e rang.

Maintenant, si Noah Rod, le capitaine, était contrarié au terme de la rencontre, parlant d’un «relâchement inacceptable», c’est surtout pour que sa troupe ne se démobilise pas aussi proche de l'Everest. Qu’elle reste bien concentrée avant de disputer les matches les plus importants de l'exercice, qui ne répondent à aucune logique, où il s’agit de se surpasser pour aller le plus loin possible dans la compétition.

C’est également la mentalité de son coach, d’un Patrick Emond qui n’a pas du tout apprécié ce but d'Elo tombé sur le gong. L’entraîneur des Grenat avait pourtant prévenu ses hommes du danger, que les Bernois seraient des adversaires coriaces. Le chef avait raison.

Les Servettiens doivent désormais retenir la leçon de cette fin de match décevante, avant de recevoir ce vendredi, au même endroit et à la même heure, des Zougois qui ont encore besoin de points pour rester en tête du classement. Aux Genevois de s’en inspirer et de se montrer cette fois-ci à la hauteur de l'événement, comme souvent cet hiver. Pour cela, il va falloir qu'ils se remettent en mode play-off pour ne pas gâcher cette si belle saison jusque là.

Christian Maillard, Genève

