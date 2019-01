Davos - Genève-Servette 3-4 (1-0 1-2 1-2)

Vaillant Arena, 3619 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin (EU), Dipietro; Castelli et Dreyfus.



Buts: 15e D.Mayer (Egli) 1-0. 26e Corvi (Egli/5 c 4) 2-0. 27e Bozon (Tömmernes, Fritsche) 2-1. 28e Wingels (Richard) 2-2. 43e Bozon (Bezina) 2-3. 48e M.Wieser (Corvi) 3-3. 53e Wick (Almond/5 c 4) 3-4.



Davos: Lindbäck (27e Senn); Du Bois, Payr; Buchli, Stoop; Heldner, Jung; Frehner; Rödin, Lindgren, Ambühl; M.Wieser, Corvi, D.Wieser; Pestoni, Bader, D.Mayer; Kessler, Aeschlimann, Egli; Heinen. Entraîneur: Vitolins.



Genève-Servette: R.Mayer; Mercier, Tömmernes; Vukovic, Martinsson; Völlmin, Bezina; Dufner; Wick, Almond, Rod; Wingels, Richard, Winnik; Rubin, Kast, Maillard; Fritsche, Berthon, Bozon; Kyparissis. Entraîneur: McSorley.



Notes: Davos sans Barandun (Mondiaux M20), Hischier, Nygren, Sandell, Paschoud (blessés), van Pottelberghe ni Kparghai (prêtés en Swiss League). Genève-Servette sans Bouma, Simek, Jacquemet, Romy, Fransson, Antonietti, Douay (blessés) ni Skille (étranger surnuméraire). Temps mort: Davos (28e). Tir sur le poteau: Wingels (44e). Sortie sur blessure: Martinsson (56e). Davos sans gardien de 56’13’’ à 57’37’’



Pénalités: 5 x 2’, 1 x 5’ (M.Wieser) + pénalité de match (M.Wieser) contre Davos; 4 x 2’, 1 x 10’ (Rod) contre Genève-Servette.