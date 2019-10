Match un peu fou aux Vernets où Davos est allé cueillir une victoire 6-5 après soixante minutes de jeu débridées. Les deux équipes ont offert un beau spectacle lors de deux premiers tiers enlevés.

Trois fois Davos a profité des largesses de la défense genevoise. Trois fois les Aigles sont revenus par la grâce de leur héros anonymes. Roger Karrer, qui a inscrit ses deux premiers buts en National League, et par Marco Maurer, qui a lui inscrit son premier but de la saison. Trois réussites venues de la crosse de défenseurs. De quoi mieux souligner les carences actuelles des attaquant genevois. A commencer par une première ligne aphone, encore.

Cette rencontre a définitivement basculé en tout début de 3e période lorsque Davos, qui avait repris l’avantage (4-3) juste avant la deuxième pause par Sven Jung, a profité d’une double supériorité numérique offerte par le duo d’arbitres. Ces deux minutes avec deux hommes de moins ont été celles du Finlandais Rantakari, buteur, puis passeur sur le 6-3 sgné Enzo Corvi.

Les Aigles, passablement agacés par les décisions arbitrales ont eu le mérite de ne pas s’écrouler. Le 4e but signé Smirnovs (en supériorité numérique) a eu le mérite de de faire durer un peu le suspense. malgré une folle poussée finale, et une réduction dus score signée Fehr alors que Robert Mayer avait déserté sa cage, les Aigles n’ont pas pu s’éviter une 4e défaite de rang. Mais contrairement à mardi, à Zoug, et vendredi, à Rapperswil, ils trouveront des vraies sources de satisfaction malgré tout.

GE Servette - Davos 5-6 (2-2 1-2 2-2)

Les Vernets 6605 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Müller; Fuchs et Gnemmi.

Buts: 7e Tedenby (Guerra) 0-1. 13e Karrer (Bozon/ 5 c 4) 1-1. 14e Tedenby (Palushaj) 1-2. 15e Maurer (Smirnovs, Maillard) 2-2. 30e Stoop 2-3. 33e Karrer (Lecoultre, Berthon) 3-3. 36e Jung (Corvi, Tedenby) 3-4. 43e Rantakari (Palushaj/ 5 c 3) 3-5. 44e Rantakari (Corvi / 5c4) 3-6. 46e Smirnovs (Fejr, Wingels / 5 c 4) 4-6. 60e Fehr ( 6c5) 5-6.

GE Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Olsson; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Smons; Wick, Fehr, Bozon; Wingels, Winnik, Rod; Maillard, Smirnovs, Miranda; Tanner, Berthon, Simek.

Davos: Van Pottelberghe: Rantakari, Paschoud; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Kienzle; Herzog, Ambühl, Eggenberger; Wieser, Lindgren, Baumgartner; Palushaj, Corvi, Tedenby; Frehner, Aeschlimann Bader; Meyer.

Pénalités: 4x2’ contre les deux équipes.

Notes: GE Servette sans Tömmernes, Kast, Antonietti, Richard, Douay ni Fritsche (blessés). Davos sans Nygren, Hischier, Kessler ni Buchli (blessés). 57’49’’ Temps-mort GE Servette. De 57’49’’ à 59’00 et de 59’37’’ à la fin du match, GE Servette joue sans gardien.