Pour sa première saison en NHL, Gaëtan Haas a atteint la barre des dix points en 43 matches. L’ancien joueur de centre du CP Berne a même réalisé sa première performance à plusieurs points lors d’une large victoire 8-3 des Oilers face aux Calgary Flames. Présent durant 11’15 sur la glace, le Jurassien bernois a scoré deux points (1 but et 1 assist). Il a fait trembler les filets en fin de match, pour le 8-3 à l’occasion d’un fort joli tir au but.

Gaetan Haas scores on his penalty shot (while Tkachuk gets a game misconduct). #oilers #vids pic.twitter.com/l2JDYN4ceV — OILERZ (@oilerzmedia) February 2, 2020

Nico Hischier a également été buteur mais n’a pas terminé la soirée avec le sourire pour autant. S’il a certes égalisé lors de la dernière période, le Haut-Valaisan et les New Jersey Devils se sont inclinés lors de la prolongation face aux Dallas Stars (3-2). Le No 13 s’est fait une petite frayeur en fin de premier tiers après une charge de Steven Johns qui l’a forcé à quitter ses coéquipiers pour se faire recoudre. Ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa belle série. Il en est à 14 points (7 buts, 7 assists) lors des 15 derniers matches.

Nico Hischier finds a hole. Ties the game. #NJDevils pic.twitter.com/4uNgcUGnWr — Rob Taub (@RTaub_) February 2, 2020

Luca Sbisa a activement participé au succès des Winnipeg Jets contre les St-Louis Blues (5-2). Le défenseur zougois a patiné durant 17’02 dont 1’44 en infériorité numérique. Kevin Fiala a été muet lors de la défaite de Minnesota (1-6), tout comme Roman Josi et Yannick Weber lors du revers des Nashville Predators à domicile contre Las Vegas (0-3). A cette occasion, Josi a patiné durant 29’39 avec plus de huit minutes de temps de jeu en supériorité numérique. Enfin, Denis Malgin a assisté depuis les tribunes à la rencontre perdue par les Florida Panthers face à Montréal.