Pour de nombreux Jurassiens, après l’exploit d’Ajoie ce dimanche qui a mis la touche «finale» contre Bienne en Coupe, la nuit a été courte. Pour les joueurs aussi, même s’il y avait l’entraînement ce lundi matin à Voyeboeuf. Le coach, Gary Sheehan, y était. Et revient sur cette soirée de folie à Porrentruy.

Gary, on imagine qu’après cet exploit, il doit y avoir de la joie, forcément, dans votre équipe et votre club?

C’est clair qu’il y a beaucoup de fierté, oui. On avait d'ailleurs beaucoup axé là-dessus dans notre préparation, parce qu’il est vrai que c’était un honneur d’être arrivé aussi loin dans cette compétition. On s’est dit qu’il fallait continuer d’essayer de leur mettre une grosse pression devant notre public, de jouer tout simplement. Face à une formation qui nous était supérieure, c’était difficile au début du match, bien sûr, mais au fil de la rencontre on a été meilleurs. Parce qu’on n’avait pas le choix, on a posé nos tripes sur la glace. Depuis le début de cette compétition, on arrive toujours à trouver un moyen, le gros but au bon moment, l’arrêt important qu’il faut, des choses comme ça. Et voilà...

Et voilà qu’après Lausanne et Zurich, c’est au tour de Bienne de tomber à Voyeboeuf. Au fait, les Seelandais voulaient-ils vraiment la jouer cette finale?

Bien sûr! Même si on peut imaginer que cela devait être compliqué mentalement pour eux de venir chez après avoir été éliminés mardi en Champions league, ils avaient eu cinq jours pour digérer cet échec. Non, désolé mais cette qualification ils ne nous l’ont pas donnée. Ce n’est pas comme si les Biennois ne s’étaient pas présentés. On a juste marqué deux buts qui leur ont fait mal alors qu’ils menaient 2-0. On est entré dans leur tête et ils n’ont pas été capables de mettre un deuxième effort après avoir sorti leur gardien. On a tout de même marqué quatre buts à Jonas Hiller! Ce n’est pas comme s’ils étaient venus avec une équipe B. Ils nous ont même récupéré un défenseur qu’ils nous avaient prêté et il n’a quasiment pas joué alors que nous en aurions eu bien besoin avec nos blessés.

Mais vous aviez Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos qui ont encore une fois tiré votre équipe en avant...

Oui, mais c’est souvent le rôle des étrangers de LNB de rendre les autres meilleurs à l’entraînement et dans les matches, Ce sont eux qui nous donnent ce petit plus dans cette ligue. Finalement les joueurs suisses ont besoin de ça et moi de tout le monde. Dimanche, nos étrangers ont forcément été tenus, mais ils ont joué intelligemment. Cela n’a pas été du hockey d’anthologie, on a dû cravacher pour marquer et garder l’avantage. Nos deux mercenaires ont su jouer intelligemment et penser avant tout à l’équipe, en bloquant notamment des tirs, c’est ce qui a fait la différence à la fin. Ils n’ont pas uniquement pensé à leur performance individuelle.

Franchement, vous l’aviez drôlement bien préparé cet exploit?

Grâce à des amis bien placés un peu partout en Suisse, j’ai pu récolter des précieuses informations qui m’ont aidés à faire un plan de match et de bien le préparer. Maintenant, mes joueurs savent parfaitement se mettre dans leur bulle et se surpasser pour ces matches-là. Ils savent très bien que lorsque nous jouons contre des adversaires de cette qualité, il faut en faire plus qu’en championnat. Quand on affronte des équipes comme Zoug Academy, Thurgovie et même le HC La Chaux-de-Fonds, ils n’auront pas les mêmes pulsations et sensations que face à Lausanne, Zurich ou Bienne. La marge d’erreur devient infime et la préparation mentale plus importante. Face aux Seelandais, tout le monde a été capable d’élever son niveau de jeu pour pouvoir suivre le rythme d’un adversaire supérieur.

Et ensuite, on imagine que la fête a été belle dans le vestiaire, on se trompe?

Et cela nous a rappelé les bons souvenirs de 2016, après notre titre de Swiss League, où on n’était pas loin de cette euphorie-là. Après, sous la tente, quand on est arrivé pour manger avec nos familles, les joueurs ont été acclamé les uns après les autres. Comme le match avait lieu à 17 h 30, on a eu un peu plus de temps que d’habitude pour fêter. On est resté jusqu’à minuit dans la mesure où il y avait l’entraînement ce lundi. On a un match demain.

Et cela ne va pas être évident pour vous de remobiliser votre troupe pour la venue à Voyeboeuf des Ticino Rockets, non?

Il est certain que ce sera difficile mentalement mais je compte sur mon leadership, la qualité de mon vestiaire pour prendre les choses sérieusement. On doit assumer notre rôle, notre performance pour se présenter. On joue chez nous. Il est vrai qu’un déplacement aurait été bien plus périlleux. On va devoir se préparer à avoir une ambiance et un rythme complètement différents. Si on est prêts mentalement à ces deux éléments-là, à appliquer notre plan de jeu, ça va va passer. Si ce n'est pas le cas, que l’on joue sans émotion, on va la roter. Ce sont nos leaders et la profondeur de l’équipe qui feront la différence. Mais il ne faudra pas miser uniquement sur Hazen et Devos d’inscrire six buts pour gagner. Je compte aussi sur les autres pour les aider. Tout le monde doit se mobiliser, les gars sont au courant.

Avez-vous aussi des vues sur la promotion en National League?

Ah non, pas du tout. Il est vrai qu’on a réussi un excellent début de saison qui nous a permis d’être premiers, mais depuis un mois et demi, en alternant le chaud et le froid, on a un peu glissé dans le classement. On essaie de retrouver une balance. On a eu des blessés, la fatigue et toute sorte de facteur qui fait que dans notre championnat très serré il serait utopique de viser une promotion maintenant. Il faut attendre la nouvelle patinoire.

Et où allez-vous jouer cette finale?

A Bienne, Fribourg ou à Bâle, rien n’est encore vraiment décidé. Mais la ligue nous impose un choix par rapport à ce match. Dans la mesure où nos infrastructures sont dépassées pour recevoir Davos, on doit trouver de la glace ailleurs. C’est dommage mais la Swiss League Hockey a besoin de 1000 billets pour ses sponsors. Et nous ne disposons que de 1200 places assises.

Allez-vous suivre dorénavant tous les matches de Davos, votre prochain adversaire?

Comme la finale se déroulera le 2 février il nous reste sept semaines avant de nous pencher sérieusement sur Davos. J’ai encore le temps. D’ici là, il y a déjà ce match contre Ticino...