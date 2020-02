25 février 2004, dans l’ancienne patinoire de Malley. Gary Sheehan remplace Riccardo Fuhrer sur le banc du LHC, alors pensionnaire de LNA depuis trois saisons après la promotion de 2001.

Un exercice 2003-2004 compliqué qui se terminera par un sauvetage durant les play-out et permettra à Gary Sheehan de démarrer la campagne suivante à la tête de l’équipe avant d’être remplacé en cours de route par un certain Bill Stewart. «J’avais coaché en LNB auparavant, à Genève, se souvient Sheehan. Mais oui, Lausanne, c’était une sacrée expérience. Nous avions remporté le barrage contre la relégation face au HC Bienne à Fribourg puisque notre patinoire n’était pas disponible.»

Dimanche avec son HCA, et même si le contexte sera totalement différent, le Québécois de 55 ans devra aussi s’exiler. La Vaudoise aréna remplacera la patinoire porte-bonheur du Voyeboeuf. «J’essaie de protéger mes joueurs depuis deux semaines, car autour d’eux, c’est vraiment de la folie», dit Sheehan. Avec un stade qui sera largement acquis à la cause jurassienne (plus de 7000 Ajoulots garniront les gradins), Sheehan veut éviter que ses joueurs tentent de trop en faire. «Je veux simplement qu’ils profitent à fond de ce moment, car cela ne se reproduira peut-être plus jamais. Pour le reste, je crois que mes gars savent ce qu’ils ont à faire. J'espère qu'ils se laisseront porter par l'énergie de notre public.»

Un coach méticuleux

Le coach québécois a réalisé des miracles depuis son arrivée au HC Ajoie en 2014. A sa deuxième saison à la tête de l’équipe jurassienne, Sheehan a décroché un titre inespéré de champion de LNB, écrivant au passage l’une des plus belles pages de l’histoire du club. Quel est le secret de sa réussite ? Steven Barras, légende du hockey jurassien et héros de la finale de 2016, connait parfaitement le coach québécois.

«Humainement, c’est quelqu’un qui passe très bien auprès des joueurs et du public», souligne celui qui a raccroché ses patins après avoir soulevé la coupe de champion de LNB il y a presque quatre ans. «A Porrentruy, il est à la maison. Et puis, ce n’est pas un entraîneur compliqué, il est accessible et c’est quelque chose qui est apprécié par les joueurs. En tant que coach, il est très méticuleux et toujours extrêmement bien préparé. J’ai toujours aimé jouer pour lui. Une de ses grandes qualités, c’est qu’il a toujours su dénicher des renforts étrangers exceptionnels. Il connait vraiment son boulot sur le bout des doigts et a beaucoup de flair dans le choix de ses joueurs.»

Le plus grand succès de Sheehan à ce jour, le titre de champion de LNB en 2016.

Dimanche, le Québécois de 55 ans peut réaliser le plus grand exploit de sa carrière : battre une équipe de l’élite, le HC Davos, en finale de la Coupe de Suisse, le tout après avoir dynamité coup sur coup trois formations de National League. Lausanne en huitièmes de finale, Zurich en quarts, puis le HC Bienne en demi-finale. «Ce sera l’un des plus grands matches de ma carrière, admet Sheehan. Celui-ci a une saveur particulière et un beaucoup de prestige: une équipe de l’échelon inférieur qui n’avait rien à faire là se retrouve en finale. C’est une belle histoire, non?»

Et comme en 2016, une finale, ça se gagne, non?