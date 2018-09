Après deux sorties où il n’a totalisé qu’un point, Torrey Mitchell a signé un doublé en toute fin de match face à Genève. Le Canadien a offert les trois points au Lausanne HC grâce à ses buts No 1 et 2 sous ses nouvelles couleurs. Mérité pour le joueur de centre qui forme une triplette terriblement remuante avec Joel Vermin et Christoph Bertschy. En Amérique du Nord, Mitchell n’était pas à proprement parler un buteur né. Avec une réussite toute les dix rencontres, il a totalisé un nombre honorable de 67 buts en 666 matches de NHL. En Suisse, sa vitesse et sa puissance devraient faire des ravages. L’avant-goût de mardi soir face à GE Servette a de quoi faire sacrément saliver. Surtout si l’on ajoute à cela que Christoph Bertschy sera encore meilleur d’ici quelques rencontres après s’être acclimaté au jeu en Suisse après quelques années en Amérique du Nord. Prometteur.

Joel Vermin croyait avoir donné la victoire à son équipe. A quelques minutes de la sirène finale, le tir net et précis du top scorer lausannois aurait dû faire mouche. Sans un Gauthier Descloux phénoménal, le Bernois de Malley aurait marqué son quatrième but de la saison. Mais d’un geste furtif, le gardien genevos a bloqué proprement la rondelle. «BIG SAVE», comme l’aurait probablement hurlé un commentateur de NHL. Cette parade, une parmi 43 (!) autres, est venue ponctuer la rencontre magnifique du portier, malgré la défaite en terres vaudoises. Elle a également confirmé ce qui se murmurait en coulisses ces derniers temps: Gauthier Descloux est plus qu’un No 2.

120 minutes solides

Avant la saison, il y avait ce pressentiment que le poste de gardien n’était pas la propriété exclusive de Robert Mayer. Ue curieuse sensation que Gauthier Deslcoux allait faire davantage que le ponceur de banc aux Vernets. Après le premier week-end, le pressentiment s’est doucement transformée en intuition encore trop diffuse pour être assénée de manière catégorique. Depuis hier soir à Malley, c’est désormais une certitude: Robert Mayer devra regagner sa place de gardien titulaire tant son habituel suppléant a été bon lors des 120 minutes disputées depuis le début de saison.

L’an dernier déjà, Gauthier Descloux avait «fait le job» tant à Genève qu’à Ambri où il avait été prêté. Pendant ce temps, Robert Mayer poursuivait sa lente mais régulière régression. Imperceptible dans un premier temps, elle est devenue plus nette mois après mois. Jusqu’à se terminer par un exercice 2017-2018 à oublier. Sa saison ratée a été sanctionnée par un 90,9% d’arrêts injustifiable à ce niveau. C’est pourquoi évoquer la titularisation de Descloux tôt ou tard n’était pas saugrenu.

Mayer doit réagir

Restait une question: tôt ou tard? Manifestement Chris McSorley a répondu «A». Est-ce son dernier mot? L’Ontarien assure avoir le luxe de pouvoir compter sur deux portiers capables de jouer les premiers rôles. Vrai tant il est difficile de dire qui de Mayer ou Descloux est le vrai No 1 depuis une saison. Comment réagira Mayer qui n’est pas habitué à jouer l’ouvreur de portes en National League? C’est la question principale qui va se poser dans les couloirs des Vernets. Si les deux hommes aux grandes jambières se tirent la bourre, le club en sortira vainqueur jusqu’à ce qu’une hiérarchie soit claire. Si Robert Mayer vit mal cette crise de confiance, les dégâts pourraient être durables.

Paradoxalement, GE Servette a perdu deux de ses trois premiers matches, mais les questions principales ne concernent pas (encore) le rendement famélique des attaquants (5 buts en 180 minutes). Elle ne se portent pas non plus sur la production proche du néant de Tanner Richard (1 assist). Non, ce matin le club des Vernets doit régler son problème de riches entre les poteaux. (nxp)