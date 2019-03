Si cette dernière rencontre de la saison genevoise avait été projetée sur grand écran, les spectateurs auraient probablement jeté du pop-corn sur la toile tant les ressorts dramatiques étaient gros. Jugez plutôt. Un entraîneur dont tout le monde murmure qu’il est sur le point de se faire retirer son poste dirige un Petit Poucet défiant un ogre.

Mené 0-2 à une minute de la sirène finale, le «nain» marque deux buts en 17 secondes et arrache une prolongation miraculeuse. Ce temps additionnel s’éternise tellement qu’il déborde sur… l’anniversaire de l’entraîneur menacé. Et comme terminer sur un happy-end aurait été (tout de même) trop gros, les scénaristes ont écrit une fin en queue de poisson histoire d’arracher un larme aux spectateurs. Un peu gros, non?

C’est pourtant au mot près ce qui est arrivé hier soir (et très tôt ce matin). A 0h01, alors que GE Servette et Berne guerroyaient depuis plus de quatre heures, le speaker a annoncé que Chris McSorley fêtait son anniversaire en ce vendredi 22 mars qui débutait à peine. Moins d’une heure plus tard, l’Ontarien tirait sa révérence après un but décisif tombé à moins de trois minutes de la fin de la troisième (!) prolongation. Un record en Suisse.

McSorley est bien trop futé

Ce GE Servette dont on a loué jusqu’à plus soif le mental admirable a fini par tomber et ne plus se relever. Un bête puck en cloche a été mal négocié par l’arrière-garde genevoise. Mark Arcobello s’en est emparé pour tromper Robert Mayer. Le gardien ne se relèvera qu’avec peine une minute plus tard. Cruel. Cruel pour les 22 joueurs, déjà. Mais cruel pour Chris McSorley, aussi. Chahuté en tribunes, l’Ontarien a mené cette équipe au match VI de ce quart de finale de play-off alors que tout le monde enterrait cette équipe depuis des semaines (l’auteur de cet article en premier).

On le dit trop «old school» et au comportement parfois décrié par ses joueurs. C’est peut-être vrai. Ces prochains jours, la direction du club et le président Laurent Strawson décideront du sort réservé au technicien. Et il ne semble pas faire un pli que le Canadien ne sera pas à la bande la saison prochaine. Même s’il ne l’a pas avoué après le clap de fin, Chris McSorley sait que ses jours sont comptés. Il est bien trop futé pour ne pas voir venir l’issue. Mais une chose est sûre, s’il a livré sa dernière bataille entre les 21 et 22 mars 2019, il s’agira de l’une de ses plus belles. La plus belle peut-être?

(nxp)