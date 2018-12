Les deux formations ont appuyé sur l’accélérateur et choisi de particulièrement soigner la finition dès le début de la deuxième période. Tyler Moy, à la conclusion d’une superbe triangulation lausannoise, a permis au LHC de mener au score pour la première fois de la soirée (29e, 1-2). Les Aigles ont répondu avec la manière lorsque Floran Douay a égalisé. L’attaquant français a facilement converti une offrande de Tanner Richard (33e, 2-2). Genève-Servette n’est pas passé loin de reprendre l’avantage dans les dernières secondes du deuxième tiers lorsque Daniel Winnik et Henrik Tömmernes se sont ménagé trois énormes occasions.

Le Canado-Suisse Tanner Richard, omniprésent, a fait basculer le derby en marquant un but d’anthologie à un peu plus de dix minutes de la sirène finale (48e, 3-2). Le capitaine Noah Rod a marqué le 4-2 dans la cage vide à la 60e. Cette victoire permet aux Aigles – un match en plus que les Lausannois - de revenir à seulement deux points du LHC au classement de National League.

GE Servette - Lausanne 4-2 (1-1 1-1 2-0)

Les Vernets. 6428 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Hebeisen, Kaderli et Wüst.

Buts: 5e Rubin (Jacquemet) 1-0, 12e Kenins 1-1, 29e Moy (Trutmann) 1-2, 33e Douay (Richard, Tömmernes) 2-2, 48e Richard (Mercier) 3-2, 60e (59’59) Rod (6 c 5) 4-2.

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Martinsson; Mercier, Bezina; Kast; Wick, Almond, Rod; Douay, Richard, Winnik; Skille, Romy, Rubin; Fritsche, Berthon, Maillard; Riat. Entraîneur: McSorley.

Lausanne: Zurkirchen; Frick, Lindbohm; Trutmann, Junland; Nodari, Genazzi; Schelling, Borlat; Moy, Emmerton, Kenins; Vermin, Jeffrey, Bertschy; B. Antonietti, In-Albon, Leone; Traber, Froidevaux, Zangger. Entraîneur: Peltonen.

Notes: GE Servette sans E. Antonietti, Bouma, Bozon, Dufner, Simek, Völlmin (blessés) ni Kyparissis (surnuméraire). Lausanne sans Boltshauser, Herren, Simic (blessés), Grossmann (malade) ni Mitchell (surnuméraire). Temps mort demandé par Lausanne (57’58) et GE Servette (59’43). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’58 à 59’59).

Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette, 3 x 2’ contre Lausanne. (nxp)