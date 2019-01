Cela avait été une fessée mémorable pour les uns. Une douce caresse pour les autres. Un 7-1 douloureux pour Genève-Servette et si savoureux pour le LHC. Mais ce samedi soir, un peu comme on pouvait le pressentir, il en est allé autrement. Le 5e derby lémanique de la saison n’a rien eu à voir avec le match à sens unique livré le 7 décembre dernier.

Lausanne avait cette fois en face un véritable adversaire, une équipe qui couchait sur six victoires lors de ses sept derniers matches. Ce n’est sans doute pas un hasard si la statistique des tirs a largement penché en faveur des visiteurs. Mais tirer n’est pas gagner. Dans le camp lausannois, le réalisme a longtemps semblé être la clé de la réussite.

Moy débloque la situation

Bien organisés, le LHC a ouvert le score sur un exploit personnel de Tyler Moy, ce joueur convoité par Genève mais qui a finalement posé son sac à Malley en novembre. Son tir du poignet avait déjà nettoyé la lucarne de Gauthier Descloux que le gardien Genevois n’avait pourtant pas eu le temps d’effectuer le moindre geste. Et quand on connaît la vivacité du portier grenat, on mesure mieux l’explosivité et la précision du lancer de Tyler Moy synonyme de 7e but de la saison pour le canado-suisse.

On pouvait alors imaginer que la machine lausannoise allait être enfin lancée mais dès l’entame de la seconde période, l’incontournable Tommy Wingels égalisait au terme d’une action confuse où Sandro Zurkichen n’avait pas bonne mine. Suspectant un hors-jeu au départ de l’action, Lausanne jouait son coach challenge, provoquant une interruption de cinq bonnes minutes. Le temps pour les deux juges de lignes de valider la 9e réussite de la saison de l’ailier américain de Genève-Servette.

Richard encore décisif

Des Genevois qui n’ont même pas eu le temps de savourer cette juste égalisation puisque Lausanne reprenait l’avantage dans l’enchaînement ou presque. Avec cette fois une action savamment construite par Emmerton et Nodari, trouvant Lukas Frick à la conclusion. Là encore, comme Tyler Moy, le défenseur lausannois n’a pas fait dans la dentelle.

Quand Christophe Bertschy, intenable et meilleur lausannois, inscrivait le 3-1, il semblait écrit que la soirée serait vaudoise. Mais dominateur, et travailleur, Genève Servette a eu le mérite de ne pas paniquer ni de relâcher son effort. Et c’est presque logiquement que les Aigles sont revenus sur leur adversaires. Tim Bozon réduisait l’écart avant qu’Henrik Tommernes n’exploite une offrande de Tommy Wingels.

Malgré une ultime poussée dans la prolongation, Genève-Servette n’a pas su forcer la décision. C’est Tanner Richard, comme aux Vernets le 9 octobre, qui a illuminé la séance de tirs au buts en inscrivant deux réussites. Il a ainsi offert deux points mérités et un 4e succès en 2019 pour le GSHC.

Lausanne - Genève 3-4 tab (1-0 2-2 0-1)

Malley 2.0, 6700 billets vendus (à guichets fermés).

Arbitres: MM. Salonen, Eichmann; Kaderli, Progin.

Buts: 7e Moy (Nodari) 1-0, 22e Wingels 1-1, 23e Frick (Nodari, Emmerton) 2-1, 32e Bertschy (4c4) 3-1, 35e Bozon (Berthon) 3-2, 48e Tömmernes (Wingels) 3-3.

Tirs au but: Fritsche -, Herren 1-0, Richard 1-1, Moy 2-1, Tömmernes 2-2, Genazzi -, Wingels -, Kenins -, Almond -, Emmerton -, Moy -, Richard 2-3.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Vermin, Jeffrey, Bertschy; Leone, Emmerton, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Herren; Moy, In-Albon, Zangger; Traber.

Genève: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Mercier; Völlmin, Bezina; Dufner; Wick, Almond, Rod; Wingels, Richard, Winnik; Fritsche, Berthon, Bozon; Skille, Kast, Rubin; Maillard.

Pénalités: 7x2’ contre Lausanne; 4x2’ contre Genève.

Notes: Lausanne sans Boltshauser, Junland, Mitchell (blessés), Schelling ni Roberts (surnuméraires). Genève sans Fransson, Martinsson, Antonietti, Bouma, Romy, Simek ni Douay (blessés). 59’36 Genève demande un temps-mort. Tir sur le poteau: 63e Kenins.

Fribourg perd de précieux points

Dans un match sans grand rythme, ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à se mettre en action du côté de Fribourg. A la suite d’une déviation curieuse de Reto Berra, le puck de Stefan Rüegsegger a terminé sa course au fond du but (9e, 0-1). Peu après, Aaron Gagnon se présentait tout seul et manquait de peu le deuxième but. Pendant ce temps, les Dragons ne mettaient que rarement en danger Damiano Ciaccio.

A la 28e, Jonas Holos a été le Fribourgeois le plus dangereux. Mais son essai a été proprement stoppé par le gardien emmentalois. Une minute plus tard, Langnau faisait le break par Larri Leeger. L’ancien joueur de la BCF Arena en a profité pour inscrire son premier but de la saison.

Sursaut insuffisant de Gottéron

Lors de l’ultime période, Fribourg Gottéron a mis à profit sa deuxième séquence en supériorité numérique. Charles Bertrand a été le plus prompt à se jeter sur un rebond (41e, 1-2). Insuffisant puisque Langnau a inscrit le troisième but dans la cage vide par Berger.

Dimanche, les hommes de Mark French auront l’occasion de se rattraper à Ambri. Battus la veille, ils n’auront pas le droit à l’erreur sous peine de voir le wagon des play-off doucement s’éloigner.

Fribourg Gottéron - Langnau 1-3 (0-1 0-1 1-1)

BCF Arena, 6236 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Massy; Cattaneo et Wolf.

Buts: 9e Rüegesegger (Randegger) 0-1. 29e Leeger (N.Berger, DiDomenico) 0-2. 41e Bertrand (Holos/5 c 4) 1-2. 60e P.Berger (DiDomenico) 1-3 (cage vide).

Fribourg Gottéron: Berra; Schneeberger, Furrer; Chavaillaz, Holos; Abplanalp, Stalder; Weisskopf; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Bykov, Bertrand; Sprunger, Walser, Miller; Meunier. Entraîneur: French.

Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Kindschi; Elo, Gagnon, Dostoinov; Kuonen, P.Berger, Pesonen; DiDomenico, Gustafsson, Neukom; Rüegsegger, Randegger, N.Berger; Gerber. Entraîneur: Ehlers.

Bienne gagne enfin et peut souffler

Après trois défaites consécutives, le HC Bienne a retrouvé le chemin du succès. Les Seelandais se sont imposés dans la douleur face à Ambri (2-0). Le gardien Jonas Hiller, auteur d’un blanchissage, a été brillant. Le buteur Damien Brunner a quant à lui sorti son équipe d’une phase compliquée.

Il a fallu un petit bijou de Brunner pour débloquer la situation dans le camp seelandais. Magnifiquement lancé en profondeur par le défenseur Samuel Kreis, le Zurichois a pris la défense tessinoise de vitesse avant de remporter son duel face au gardien Daniel Manzato, parfait jusque-là dans les buts d’Ambri (38e, 1-0).

Törmänen secoue ses lignes

Avant cette ouverture du score, les Biennois ont souffert face à une coriace et toujours dangereuse équipe léventine. Les hommes de Luca Cereda n’auraient d’ailleurs rien volé s’ils avaient pris les devants dans cette partie. Mais le gardien du HCB, Jonas Hiller, pas à son avantage la veille lors de la défaite 4-0 à Langnau, a sorti trois petits miracles consécutifs à la 32e minute face à Fabio Hofer (deux fois) puis Marco Müller dans l’enchaînement.

Pour affronter Ambri après trois défaites de rang en championnat, le coach Antti Törmänen avait complètement chamboulé son alignement offensif. Ses hommes, qui n’avaient marqué qu’un seul but lors de leurs trois dernières sorties, ont encore fait trembler les filets à deux reprises en troisième période grâce à Dominik Diem (55e, 2-0) et Toni Rajala (60e, 3-0). Avec cette importante victoire à trois points, le HC Bienne reste sur le podium.

Bienne - Ambri 3-0 (0-0 1-0 2-0)

Tissot Arena. 6418 spectateurs. Arbitres: MM. Oggier, Urban, Kovacs et Altmann.

Buts: 38e Brunner (Kreis) 1-0, 55e Diem (Hügli, Kreis) 2-0, 60e Rajala (Hügli, Diem/ 5 c 4) 3-0.

Bienne: Hiller; Kreis, Forster; Fey, Salmela; Moser, Maurer; Moser; Petschenig; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Brunner, Pouliot, Künzle; Hügli, Diem, Rajala; Tschantré, Tanner, Earl; Pedretti. Entraîneur: Törmänen.

Ambri: Manzato; Ngoy, Jelovac; Fora, Dotti; Fischer, Guerra; Kienzle; Hofer, Novotny, Lerg; D’Agostini, Kostner, Bianchi; Zwerger, Müller, Kubalik; Lauper, Goi, Mazzolini; Kneubühler. Entraîneur: Cereda.

Notes: Bienne sans Fuchs, Paupe (blessés), Riat (malade), Egli ni Sataric (surnuméraires). Ambri sans Incir, Moor, Pinana, Trisconi (blessés) ni Plastino (surnuméraire). Tirs sur le poteau: Kubalik (15e), Hofer (36e) et Lüthi (60e). Temps mort demandé par Ambri (57’20). Ambri sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’20 à 57’47).

Zoug remporte le choc au sommet

Le club des patineurs de Zoug a marqué trois points et les esprits en s’imposant à la Post Finance Arena de Berne dans la choc au sommet de la soirée (3-0). Un but de Martschini en powerplay a parfaitement lancé la soirée des Zougois qui ont quitté Berne en nouveau leader de National League. Dans le match des cancres, Lugano s’est donné un peu d’air en s’imposant à Rapperswil (2-3).

(nxp)