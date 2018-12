Tout a changé aux Vernets. Et c’est sans doute une question d’équilibre. Le Genève-Servette qui s’est offert le leader vendredi soir n’a plus grand chose à voir avec l’équipe qui patinait dans le dur pendant une bonne partie du mois de novembre. Cette résurrection coïncide avec l’émergence d’Eric Martinsson. Engagé pour remplacer Johan Fransson, sévèrement touché le 27 novembre à Fribourg, le Suédois est monté en puissance pour devenir dominant.

Le défenseur offre cette carte manquante dans le jeu de Chris McSorley, ce rôle si important de premier relanceur. Romain Loeffel assurait cette première passe qui donne le la. Parti à Lugano, il n’avait pas été remplacé. Jusqu’à la signature de Martinsson. Contre Zoug, le Suédois a été éblouissant à tous les niveaux.

Chris McSorley possède désormais deux relanceurs, deux maîtres à jouer de premier plan puisque Henrik Tömmernes évolue également au niveau attendu depuis le début de la saison. Ce sont désormais deux paires défensives qui sont capables de poser en permanence les bases d’un jeu qui n’a plus rien d’un pousse-puck indigeste. Il y a de la vie dans les mouvements offensifs des Aigles.

Quand le puck ressort proprement du camp de défense grâce à un coup de patin ravageur, une feinte ou une passe dans le bon tempo, c’est tout de même bien plus facile de créer du jeu. Avec ses deux Suédois, Genève-Servette arrive lancé en zone offensive adverse. Surtout, il maîtrise davantage le puck, ne perdant plus une énergie folle à batailler dans les bandes pour récupérer la rondelle.

Il faudra bien sûr s’inscrire dans la durée pour démontrer que ces bases nouvelles sont solides et que l’édifice ne s’écroulera pas au premier coup de vent venu. Cela dit, les signaux sont plutôt au vert du côté des Vernets. Avec un Tanner Richard en feu, un Daniel Winnik omniprésent et travailleur infatigable, il ne manque pas grand chose pour Genève-Servette devienne une formidable machine de guerre. On pense bien bien sûr au retour espéré en janvier 2019 de Tommy Wingels en lieu et place du généreux mais brouillon Jack Skille. Quelque chose nous dit que l’Américain, poissard jusque-là (deux fois blessé) pourrait avoir sur l’ensemble du groupe le même genre d’effet qu’a eu un certain Eric Martinsson. (nxp)