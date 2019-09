La femme est l’avenir de l’homme, chantait Ferrat, y compris dans le hockey, notamment dans le Haut-Valais où c'est une gardienne qui s'illustre avec le HC Saastal, club de première ligue. A Genève-Servette, le coach Patrick Emond, ignorait d’ailleurs que ce mercredi soir, à Viège, c’est Sophie Anthamatten qui se mettra devant la cage de son adversaire. «Mes joueurs vont donc être plus motivés!» sourit le Québécois, qui ferait bien de se méfier. Les Aigles vont devoir en effet la tromper s’ils entendent passer leur premier tour de Coupe de Suisse.

«Une des meilleures de la ligue»

«Mais attention, c’est une bonne gardienne!» prévient Noah Rod, en bon capitaine, qui sait que la Haut-Valaisanne de 28 ans, qui se trouvait aux Jeux de Sotchi, est capable, dans un grand soir, d’arrêts souvent époustouflants. Ancien goalie, notamment, de Bienne, Sierre et Viège, Martin Zerzuben la connaît bien, pas seulement parce qu’il est en couple avec elle. Le directeur sportif de Saastal et responsable du mouvement junior de Viège a aussi été son entraîneur. «Elle a montré depuis des années, qu’elle sait bien lire le jeu. Pour une fille, elle est très rapide, c’est une des meilleures de la ligue.» Selon lui, il ne lui a manqué que la taille et un physique plus imposant pour évoluer au plus haut niveau.

«Des tirs plus violents et plus précis»

«C’est la première fois que je vais affronter une équipe de National League et c’est vraiment une chose incroyable que tu ne peux faire qu’une seule fois dans ta vie, se réjouit celle qui compte plus de 200 parties de première ligue à son compteur. Je suis consciente que les tirs seront plus violents et plus précis, mais c’est un beau défi pour moi et j’adore les challenges.»

Si la nuit dans les bras de Morphée elle est portée en triomphe par ses jeunes coéquipiers, cette sportive ambitieuse sait que du rêve à la réalité, il en sera tout autre. «Ce qui est important, c’est de prendre du plaisir, et on ne sait jamais, si Genève Servette nous prend un peu de haut, on pourrait créer la surprise...»

Le coup d'envoi sera donné à 20h à la Lonza Arena, dans cette nouvelle arène du HC Viège, idéale pour une reine. Et si, ce mercredi 11 septembre, était aussi le jour de la femme?