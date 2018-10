FR Gottéron s’est découvert une immense qualité: il sait mieux que quiconque tirer profit des circonstances favorables. Les Dragons ont validé une troisième victoire de rang à Davos (2-5) en punissant les errances d’une équipe grisonne déjà humiliée samedi par Langnau sur le score de 0-7 et une fois de plus complètement à côté de la plaque mardi soir.

Ce succès, sur la route, fait partie de ceux qui lancent véritablement une saison. Il permet en tout cas aux hommes de Mark French de reprendre un peu de hauteur au classement et d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité.

Gottéron, qui avait éprouvé tant de difficultés à poser le patin dans ce championnat (trois premiers matches perdus), est devenu un opportuniste averti: les Dragons ont signé leur première victoire l’exercice vendredi dernier le jour où des Biennois suffisants ont commis l’erreur de les prendre de haut. Ils ont empoché un deuxième succès de rang assez chanceux le lendemain en profitant avant tout du manque de routine du néo-promu Rapperswil. Et hier à Davos, ils n’ont pas laissé passer l’occasion d’enfoncer encore un peu plus un HCD sans repères ni amour propre.

Il faudra patienter encore un peu avant de savoir où se situe réellement l’équipe de Mark French. Pour l’instant et à l’image de l’automne dernier avec Barry Brust, elle se repose avant tout sur la solidité du gardien Reto Berra. Sans doute que les deux prochaines échéances, vendredi à domicile contre les ZSC Lions puis samedi à Langnau sur une glace que les Fribourgeois affectionnent peu, livreront certaines vérités.

Miller marque enfin

Il s’agit aussi de voir ce que Gottéron a vraiment dans le ventre, si sa défense tient la route et s’il est surtout capable de remporter un match de manière dominante, avec la manière et en imposant son style comme l'an dernier à pareille époque. Ces Dragons opportunistes au possible sont certes plus ou moins dans les temps d’un point de vue comptable. Mais il leur manque encore un match référence.

Le coach, Mark French, peut toutefois se frotter les mains. Outre les neuf points récoltés au cours des trois dernières sorties, son équipe a fait le plein d’énergie positive et certaines individualités sont incontestablement dans une forme ascendante: Andrew Miller, auteur d'un doublé à Davos, a enfin marqué sous le maillot de FR Gottéron. L'Américain s'est surtout libéré d'un fardeau. Son association avec le centre Samuel Walser et surtout Julien Sprunger est prometteuse, même si son influence dans le jeu reste encore marginale, à l’image de celle des trois autres renforts étrangers du HCFG (Birner, Holos et Slater).

(nxp)