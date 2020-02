FR Gottéron a rapidement répondu à l’ouverture du score saint-galloise, sur un tir à distance de Juraj Simek alors que le gardien Reto Berra était masqué (6e, 0-1).

Le défenseur des Dragons Jérémie Kamerzin a trouvé la lucarne (7e, 1-1) avant que Viktor Stalberg ne marque son premier but depuis le… 27 novembre dernier en glissant le puck entre les jambières de Melvin Nyffeler (8e, 2-1).

Le Suédois a récidivé quelques minutes plus tard en déviant hors de portée un tir du défenseur américain Ryan Gunderson (13e, 3-1).

Les Fribourgeois ont accentué leur avance grâce à Julien Sprunger, servi par Stalberg en contre-attaque (28e, 4-1). Le capitaine des Dragons a au passage marqué son sixième but en douze matches.

De 4-1 à 4-3 en 180 secondes

FR Gottéron n’a toutefois pas pu s’empêcher de jouer à se faire peur: alors qu’il menait 4-1, le HCFG s’est relâché et a permis aux Saint-Gallois de marquer à deux reprises en l’espace de 180 secondes. Danny Kristo (37e, 4-2) et Andrew Rowe à deux secondes de la sirène (40e, 4-3) ont ainsi relancé leur équipe en fin de deuxième période.

A 22 secondes de la fin et alors que Rapperswil venait de sortir son gardien au profit d’un sixième joueur de champ, Marc Abplanalp a inscrit le but de la sécurité dans la cage vide (60e, 5-3).

Cyrill Pasche, Fribourg

FR Gottéron – Rapperswil 5-3 (3-1 1-2 1-0)

BCF Arena. 6069 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Kaukokari, Fuchs et Bürgi.

Buts: 6e Simek 0-1, 7e Kamerzin (Brodin) 1-1, 8e Stalberg 2-1, 13e Stalberg (Gunderson) 3-1, 28e Sprunger (Stalberg) 4-1, 37e Kristo (6 c 5, pénalité différée) 4-2, 40e (39’58) Rowe (6 c 5, pénalité différée) 4-3, 60e (59’38) Abplanalp (Berra/ 5 c 6, cage vide) 5-3.

FR Gottéron: Berra (39’58 Waeber, 40’00 Berra); Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Gähler, M. Forrer; Brodin, Boychuk, Rossi; Sprunger, Schmutz, Stalberg; Vauclair, Walser, Marchon; Lauper, Schmid, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Rapperswil: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Schneeberger; Clark, Pyatt, Casutt; Loosli, Rowe, S. Forrer; Kristo, Dünner, Simek; Mosimann, Ness, Hüsler; Profico. Entraîneur: Tomlinson.