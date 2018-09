FR Gottéron - Zoug 3-6 (1-2 0-1 2-3)

Heureusement que Killian Mottet a eu la brillante idée de réduire le score exactement 120 secondes après le 0-2 inscrit par les Zougois en double supériorité numérique. Son équipe balbutiait alors son hockey et n’en menait pas large face au EVZ. L’attaquant des Dragons, lancé en profondeur par Andreï Bykov, a transpercé la mitaine du gardien Sandro Aeschlimann (16e, 1-2), étonnamment préféré au titulaire habituel Tobias Stephan mardi soir à Saint-Léonard. FR Gottéron a retrouvé sa hargne et son sens du combat dès cet instant-là, obligeant même le coach du EVZ à faire usage de son temps mort à la mi-match (30e).

Reto Berra insuffisant

Mais les hommes de Mark French n’ont pas su exploiter cet élan, et comme face à Lausanne au premier match de la saison, les pénalités leur ont coûté très cher. Celle concédée par Tristan Vauclair pour un accrochage a permis au EVZ de reprendre le large grâce à un but d’Alatalo (32e, 1-3) avant que Diaz ne profite plus tard d’un mauvais déplacement du gardien Reto Berra pour marquer le 1-4 (43e).

Les deux buts inscrits en l’espace de 91 secondes par Nathon Marchon et Tristan Vauclair en fin de match (49e, 2-4 et 50e, 3-4) ont laissé entrevoir la possibilité d’un inespéré retournement de situation. Jusqu’à ce que Reto Berra, largement insuffisant contre Zoug, ne plombe définitivement l’ambiance après s’être laissé abuser par un tir de Simion (54e, 3-5).

FR Gottéron, toujours sans point au classement, se déplace à Bienne vendredi pour affronter le leader. Dur, dur…

Ambri - Bienne 1-5 (1-2 0-2 0-1)

Rajala a inscrit deux buts.

Trois sur trois pour Bienne. Les Seelandais se sont imposé hier soir pour la troisième fois de suite en championnat ce qui les place en tête de la National League, à égalité avec Zoug. A Ambri, les hommes d'Antti Törmänen sont partis sur les chapeaux de roue puisqu'ils menaient déjà 2-0 après 12 minutes grâce à Rajala et Brunner. Si D'Agostini a donné espoir aux Tessinois juste avant la fin du premier tiers (19e), Bienne n'a jamais tremblé. Pour preuve les buts de Lüthi (24e), Rajala encore (34e) et Riat (56e) qui ont scellé le sort de la rencontre.

(nxp)