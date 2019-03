Ayant réussi à prendre au moins un point au cours de leurs six derniers matches, les Carolina Hurricanes ont subi un violent coup d'arrêt vendredi à domicile, face aux Winnipeg Jets. Les visiteurs du Manitoba ont en effet administré une brutale correction à Nino Niederreiter et ses coéquipiers (1-8). Aligné durant 15'56'', l'attaquant grison n'a pu adresser que trois tirs en direction des filets des Jets, mais s'est surtout distingué par un record négatif d'équipe dont il se serait bien passé. «El Nino» est en effet devenu le premier joueur de la franchise à terminer la partie avec un bilan de -6, en se trouvant sur la glace lors de six réussites adverses. Personne n'avait encore réussi pareil «exploit» chez les Canes. Et cela ne fait que 21 matches que Niederreiter porte l'uniforme des Hurricanes...

Autre soirée à oublier, celle de Kevin Fiala. Présent sur la glace durant 15'45'' avec le Minnesota Wild, l'ancienne franchise de Niederreiter, le buteur saint-gallois est allé s'incliner 6-2 en Floride face aux Panthers avec ses coéquipiers. Fiala a rendu un bilan neutre et n'a tiré qu'une seule fois au but. L'attaquant soleurois Denis Malgin n'était quant à lui pas aligné avec l'équipe de Sunrise.

Dans les deux autres rencontres disputées vendredi, les Canadiens de Montréal ont eux aussi été fessés, battus 8-2 par les Anaheim Ducks en Californie, alors que les New Jersey Devils n'ont pas fait le poids sur la glace des Washington Capitals (3-0). Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, toujours pas rappelé de la ligue mineure, n'a pas participé à ce 6e succès consécutifs des champions en titre. Le gardien Braden Holtby a pour sa part fêté son 3e blanchissage de la saison. Dans les rangs des visiteurs, les Suisses Nico Hischier et Mirco Müller étaient toujours blessés. (nxp)