Les points forts

Le noyau de l’équipe est resté intacte et le groupe n’a accueilli que cinq nouveaux joueurs. Le coach Gary Sheehan pourra donc miser sur la continuité. D’autre part, le but de la campagne des transferts a été d’améliorer le leadership et le caractère de l’équipe, ainsi que d’apporter une touche supplémentaire en termes de finition offensive. Avec l’engagement du gardien Tim Wolf (HC La Chaux-de-Fonds), le HCA a réussi à compenser le départ de Dominic Nyffeler à Kloten.

Les points faibles

Le manque de profondeur. Avec seulement 12 attaquants et sept défenseurs (le 8e arrière devrait être David Prysi, via licence B depuis le HC Bienne), le contingent du HCA risque d’être un peu court.

Les étrangers

Le duo Jonathan Hazen/Philip-Michaël Devos continuera de faire trembler les filets cette saison en Swiss League. Les deux Québécois, au club depuis 2015, forment le meilleur duo de la ligue.

Le joueur à suivre

Devin Muller. L’ailier de 27 ans espère se relancer à Porrentruy après deux saisons mitigées au Kleinholz sous le maillot du HC Olten (14 buts). Pour rappel, il en avait marqué 24 avec le HC La Chaux-de-Fonds durant l’exercice 2016-2017. Au HCA, il évoluera aux côtés des étrangers, Devos et Hazen. Soit la garantie de réaliser une grande saison offensive.

Le meilleur patineur: Jonathan Hazen.

Le plus robuste: Fabio Arnold, 23 ans, un attaquant de 190 cm pour 94 kilos.

Le plus doué techniquement: Thibaut Frossard.

Le moteur de l’équipe: Philip-Michaël Devos

Le pronostic

Le HCA jouera un rôle d’outsider derrière les quatre favoris du championnat, le HCC, Kloten, Langenthal et Olten. La formation jurassienne visera une place dans le Top 6. Les Ajoulots accueillent les GCK Lions en ouverture de la saison, vendredi soir à Porrentruy (20h).