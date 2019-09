Placé dans le Top 4 à l'issue de la saison régulière ces deux dernières années, le HC Bienne a été demi-finaliste en 2018 et 2019. Après des années passées à se battre pour l'accession aux play-off et/ou le maintien, le HC Bienne est devenu une valeur sûre de National League et entend poursuivre sa progression vers les sommets.

La prochaine étape? Une place en finale, espère-t-on dans le Seeland. Un objectif réaliste? La campagne des transferts du directeur sportif Martin Steinegger a été agressive sur le plan des renforts helvétiques, avec l'arrivée de joueurs particulièrement doués (Cunti, Gustafsson, Rathgeb). Seul bémol: pour améliorer la qualité technique du groupe et sa force de frappe offensive, Steinegger a aussi sacrifié ou perdu des joueurs précieux en termes d'engagement physique et de robustesse (Schmutz, Pedretti, Maurer).

La saison des Biennois sera particulière quoi qu'il advienne: le capitaine Mathieu Tschantré, de toutes les batailles depuis 2003, et le gardien Jonas Hiller (lire ci-dessous), vont prendre leur retraite sportive au terme de cet exercice.

Gardiens

Jonas Hiller, arrivé au HC Bienne en 2016, a d'ores et déjà annoncé que sa quatrième saison sous le maillot du HCB sera aussi sa dernière en carrière. L'ancien portier de NHL, à 37 ans, a décidé de prendre sa retraite sportive. Si son annonce, après le premier entraînement sur glace au début du mois d'août, a eu l'effet d'une bombe, elle a permis de clarifier la situation d'entrée de jeu. Le directeur sportif, Martin Steinegger, espérait obtenir les services de Reto Berra. Mais le Zurichois a finalement préféré rester à Fribourg, plaçant momentanément le HCB dans l'embarras. Quant à Hiller - à moins qu'il ne revienne sur sa décision si le HCB ne trouvait pas d'alternative valable, ce qu'espère Steinegger - il y a fort à parier qu'il fera tout son possible pour boucler son immense carrière sur une note positive. En hissant le HCB jusqu'en finale, par exemple?

Défense

Le HCB a résolu son principal problème en engageant un véritable blueliner doté d'un tir ravageur. L'arrivée de Yannick Rathgeb, de retour d'Amérique du Nord, comble le plus grand manque de ces dernières saisons: un défenseur capable de faire la différence sur le jeu de puissance et d'y assumer un rôle de «quaterback». Autre arrivée d'importance, celle de Stefan Ulmer en provenance de Lugano, un défenseur mobile au profil offensif. Le Finlandais Anssi Salmela et le vétéran Beat Forster seront cette année encore les deux piliers défensifs de l'équipe. Les Biennois perdent par contre le rugueux Marco Maurer (GE Servette).

Attaque

Luca Cunti, le transfert phare en provenance de Lugano, connaîtra-t-il la même trajectoire au HCB que Damien Brunner, arrivé à la Tissot Arena en 2018? L'ex international, qui traînait son spleen au Tessin, espère se relancer dans le Seeland. S'il y parvient, les Biennois pourront compter sur un duo explosif avec ces deux anciens attaquants du HC Lugano qui font partie des plus doués de leur génération. Quant à Damien Riat (22 ans), très convaincant durant les derniers play-off, sa production offensive (25 points dans le championnat régulier) devrait encore augmenter cette saison. Les deux attaquants étrangers de la saison dernière, le buteur Toni Rajala (Fin) et le polyvalent Marc-Antoine Pouliot (Can), restent des valeurs sûres. Un jeune qui pourrait bien surprendre et se tailler une place dans l'effectif: l'attaquant Gilian Kohler (19 ans), qui a montré de belles promesses durant la phase de préparation.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées: Yannick Rathgeb (défenseur, Bridgeport Sound Tigers/AHL). Stefan Ulmer (défenseur, Lugano). Anton Gustafsson (attaquant, Langnau). Luca Cunti (attaquant, Lugano). Peter Schneider (attaquant/Aut, Vienna Capitals).

Départs: Marco Maurer (défenseur, GE-Servette). Dominik Egli (défenseur, Rapperswil). Will Petschenig (défenseur, Fort Wayne Comets/ECHL). Dominik Diem (attaquant, ZSC Lions). Marco Pedretti (attaquant, ZSC Lions). Robbie Earl (attaquant/ USA, Langnau). Julian Schmutz (attaquant, Langnau).

Le joueur à suivre: Peter Schneider

L'annonce du transfert de l'international autrichien - il portera le numéro 3 à Bienne - a provoqué bien des haussements d'épaules et ricanements dans le microcosme du hockey helvétique. En engageant l'ex joueur des Vienna Capitals, le HC Bienne n'a certes pas réalisé le transfert le plus «sexy» de son histoire pour un poste de joueur étranger, mais il a au moins le mérite d'être sorti des sentiers battus. Buteur confirmé en Autriche (55 buts en 121 matches ces deux dernières saisons), Peter Schneider réussira-t-il à traduire son habileté devants les filets dans le championnat de Suisse face à des adversaires plus redoutables? Si la réponse est oui, alors le HCB aura réussi le coup de l'année à moindres frais. Si tel n'est pas le cas, le club seelandais n'aura pas pris un grand risque financier et pourra toujours trouver une alternative. Vous avez dit «win-win»?

Pronostic

Une place dans le Top 4 à l'issue de la saison régulière est un objectif réaliste pour la formation du coach finlandais Antti Törmänen.