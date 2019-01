Battu 4-0 à Zurich vendredi soir, le HC Bienne devra impérativement élever son niveau de jeu samedi sur sa patinoire contre FR Gottéron. Ce que les Seelandais ont produit au Hallenstadion a été insuffisant pour espérer davantage qu’une défaite honorable.

Le tournant s’est produit à la mi-match, lorsque Victor Backman a chanceusement dévié de la cuissette un rebond accordé par Jonas Hiller au fond des filets (30e, 1-0). Les Seelandais ont ensuite manqué une occasion en or de revenir à la hauteur des Zurichois lorsque le Finlandais Toni Rajala a bénéficié d’un penalty consécutif à une infraction du défenseur Dave Sutter (pour avoir interrompu une action en poussant une canne qui se trouvait sur la glace). Si la feinte du topscorer du HCB était bel et bien la bonne, son envoi s’est écrasé sur la transversale (34e). Cinquante-trois secondes plus tard, les Lions inscrivaient le 2-0 en double supériorité numérique. Le tir direct de Maxim Noreau n’a laissé aucune chance à Jonas Hiller (35e, 2-0). La troisième réussite, inscrite par Denis Hollenstein, a définitivement brisé les derniers espoirs seelandais (54e, 3-0). Simon Bodenmann a ajouté un quatrième but dans la cage vide (58e, 4-0).

Contre FR Gottéron samedi, un adversaire contre qui le HCB a perdu deux fois en trois duels cette saison, l’entraîneur Antti Törmänen enregistrera le retour au jeu du défenseur Beat Forster, ménagé contre les ZSC Lions. CYP

Zurich Lions - Bienne 4-0 (0-0 2-0 2-0)

Hallenstadion. 9239 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Fonselius, Fuchs et Stuber.

Buts: 30e Backman (Bodenmann) 1-0, 35e Noreau (Hollenstein/ 5 c 3) 2-0, 54e Hollenstein (Noreau, Pettersson) 3-0, 58e Bodenmann (5 c 6, cage vide) 4-0.

Zurich Lions: Flüeler; Klein, P. Baltisberger; Noreau, Marti; Blindenbacher, Geering; Sutter, Karrer; Bodenmann, Backman, Hollenstein; C. Baltisberger, Prassl, Herzog; Pettersson, Suter, Bachofner; Hinterkircher, Ulmann, Miranda. Entraîneur: Aubin.

Bienne: Hiller; Egli, Salmela; Kreis, Sataric; Fey, Maurer; Petschenig; Rajala, Pouliot, Pedretti; Brunner, Tschantré, Earl; Riat, Diem, Hügli; Künzle, Neuenschwander, Schmutz. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Zurich sans Cervenka, Nilsson, R. Wick (blessés), Schäppi (suspendu), Berni ni Sigrist (Suisse M20). Bienne sans Fuchs, Lüthi (blessés), Forster (ménagé), Moser, Tanner (Suisse M20) ni Paupe (Zoug Academy). Tir sur le poteau: Suter (56e). Tir sur la transversale: Rajala (34e). Rajala manque la transformation d’un penalty (34e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 54’12 à 57’07).

Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich Lions, 6 x 2’ contre Bienne.

(nxp)