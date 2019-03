1. Ce n’est pas un «grand» SCB

Le HC Bienne nourrit encore un «complexe d’infériorité» face au rival cantonal: cette version du SCB n’est toutefois de loin pas la plus impressionnante de l’histoire. A Berne, les tauliers restent des éléments dominants au sein du dispositif du coach Kari Jalonen (Moser, Scherwey, Rüfenacht, etc), mais une baisse de qualité est à noter dans les lignes 3 et 4 pour un club d'un tel standing. En ce sens, c’est là que le HCB pourrait bien faire la différence dans cette série. Au chapitre des renforts étrangers, seul Mark Arcobello évolue un cran au-dessus. Au tour précédent, l’Américain a toujours sorti son épingle du jeu, plus particulièrement en prolongation (GE Servette n'en garde pas un bon souvenir...). Quant à Andrew Ebbett, élément fondamental du SCB par le passé en play-off, il est très éloigné de son rendement habituel et n’a obtenu qu’un assist en six matches au premier tour contre GE Servette.

2. Quatre lignes capables de marquer

C’est la grande force du HCB: quatre triplettes capables de se relayer et de se compléter pour assumer la charge offensive. On retrouve des profils offensifs au sein de chaque bloc du HCB et le danger peut venir de partout. En termes de profondeur d’effectif, le HCB paraît aussi bien armé que le SCB au niveau de ses 3e et 4e blocs. Pour équilibrer son équipe, le coach Kari Jalonen a d'ailleurs par moments dû éparpiller ses étrangers: Ebbett au centre du 3e bloc, le décevant Boychuk à l'aile du 4e comme lors du dernier acte face à GE Servette. Dans le camp seelandais, plusieurs joueurs ont démontré lors de la série qu'ils avaient bien activé le mode play-off (comme les attaquants Damien Riat, Jason Fuchs, Mike Künzle ou encore le routinier Beat Forster en défense). L'avantage pour le coach Antti Törmänen, champion avec... Berne en 2013? Son équipe n'est dépendante d'aucune individualité.

3. Toni Rajala aime le SCB

Le buteur finlandais du HCB n’a marqué qu’un tout petit but au tour précédent contre Ambri. A sa décharge, l’absence de son centre attitré (Marc-Antoine Pouliot) à compter de l’acte IV n’a pas arrangé les choses. Reste que Rajala aime joueur contre les Bernois. Depuis qu’il porte le maillot du HCB, le Finlandais a marqué 10 buts et distribué 6 passes décisives en 16 matches contre le SCB depuis 2016. Et personne n’a d’ailleurs oublié son penalty à une main dans la lucarne marqué à Leonardo Genoni sur la glace de la Postfinance Arena en décembre 2017. Son souci pour l'instant: est-il capable de marquer sans Pouliot à ses côtés? Le Canadien - blessé - manquera à coup sûr la première manche et ne devrait pas effectuer son retour au jeu avant le troisième acte, samedi prochain.

4. Une série qui a laissé des traces

Six matches qui ont eu le poids de sept ou huit grosses batailles pour se débarrasser péniblement de GE Servette. Le SCB a laissé des forces - et perdu son centre international Gaëtan Haas, forfait pour l'acte I contre Bienne - dans ce quart de finale qu’il n’aurait jamais imaginé aussi compliqué. Pendant ce temps, les Biennois ont bénéficié de plusieurs jours de repos pour recharger les batteries et panser les quelques plaies après leur série contre Ambri (cinq matches). Sur la durée, ces facteurs pourraient jouer un rôle en faveur du HCB. Une série ne se gagne-t-elle pas sur tous ces «petits détails»?

5. La «bonne» expérience des derniers play-off

Le HCB était à deux doigts de valider son billet pour la finale l’an dernier avant de s’écrouler durant le troisième match de la série contre Lugano. Un retour sur terre brutal, mais aussi une expérience bénéfique pour un groupe qui a pris de la bouteille depuis. Il faut sans doute apprendre à perdre avant d’être capable de se hisser sur la dernière marche. Les Biennois ont payé le prix fort il y a 12 mois: ils ont désormais appris à gérer leurs émotions et ne se laisseront cette fois-ci plus déstabiliser par le poids des enjeux et de l’événement. Et puis, au printemps 2017, les Seelandais n’avaient pas fait le poids contre le SCB en quarts (4-1 dans la série). Le bon moment pour prendre une retentissante revanche?

