1. Le momentum n’existe pas

Le CP Berne a le vent dans le dos après ses deux récentes victoires (6-2 et 5-2). Mais si le fameux «momentum» existait vraiment, Langnau se serait qualifié à la place de Lausanne pour la demi-finale.En quart de finale, les Emmentalois ont explosé en plein vol lors du 7e acte (8-1) alors qu’ils venaient pourtant de remporter les deux actes précédents. Quant à GE Servette, il n'aurait pas perdu l'acte VI contre Berne à domicile en prolongations après avoir marqué deux buts dans les 30 dernières secondes du temps réglementaire. Les play-off? Chaque match a sa propre histoire et tout recommence de zéro. Le CP Berne et le HC Bienne se livrent désormais un duel au meilleur des trois matches. 0-0, puck au centre.

2. Jonas Hiller doit se racheter

Le gardien du HCB est passé au travers mardi soir lorsqu’il s’est arrêté de jouer quelques instants avant le premier but des Bernois, pensant que les arbitres allaient interrompre le jeu après qu’un puck ait rebondi curieusement sur le plexiglas. Jonas Hiller l’a reconnu après la partie: ce but est de sa faute. Les grands gardiens sont capables de rebondir immédiatement après un couac, et le portier du HC Bienne a démontré depuis le début de la série qu’il est encore capable de sortir de grands matches.

3. Rira bien qui rira le dernier…

On peut bien sûr se permettre de prendre un adversaire de haut lorsque l’on a soulevé la coupe de champion à deux reprises au cours des trois dernières années. Mardi, Tristan Scherwey s’est bien moqué des Biennois en leur envoyant quelques messages explicites : «vous avez la trouille», a-t-il mimé depuis son banc.

Le Canadien Andrew Ebbett et l’Américano-Suisse Thomas Rüfenacht, le sourire éclatant, n’ont pas manqué une occasion d’affûter leurs adversaires. C’est de bonne guerre en play-off, mais n’est-ce pas là aussi une formidable source de motivation pour les Biennois avant les retrouvailles de jeudi soir?

4. Avec un petit coup de pouce

La chance ou la malchance jouent aussi un rôle prépondérant dans la victoire ou la défaite. Un puck qui termine sa course sur le poteau ou la transversale. Un fait de jeu qui donne un petit coup de pouce opportun. De la chance, les joueurs de la capitale n’en ont pas vraiment eu lors des deux premiers duels. Mais plus déterminés, volontaires et agressifs, ils en ont par contre eu au bon moment lors des deux matches suivants. Quel camp choisiront les «dieux du hockey» pour ce cinquième acte de la série? Pour gagner dans la capitale, les Biennois auront certainement besoin d’un petit coup de pouce du destin…

5. A la recherche d’un héros

En début de série, le HCB a puisé sa force dans son collectif et ses quatre lignes capables de faire la différence. «Nous trouvons chaque fois un nouveau héros», avait dit Damien Brunner, au soir du deuxième gain de la série. Le Finlandais Toni Rajala a crevé l’écran lors du premier acte à Berne (doublé) avant de marquer le but gagnant en prolongation deux jours plus tard. Damien Brunner (quatre buts déjà dans cette demi-finale) a permis aux Biennois de forcer la prolongation lors du match numéro deux en égalisant à 140 secondes du gong. Ce soir aussi, le HCB aura besoin d’un héros s’il entend sortir indemne de la PostFinance Arena. Rajala ou Brunner, encore eux? Hiller ou un autre? (nxp)