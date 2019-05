Après le match facile contre l’Italie samedi (9-0), la Lettonie a été un adversaire très coriace…

Nous avons eu un peu de difficulté en première période car le changement de rythme par rapport au premier match face à l’Italie était vraiment très marqué. Les Lettons sont partis très fort et nous ont posé des problèmes en début de rencontre.

Les pénalités auraient pu vous coûter très cher en troisième période. S’agit-il du principal point à améliorer pour la suite?

Nous avons joué avec le feu en accumulant toutes ces pénalités en troisième période. Heureusement, nos unités spéciales ont bien joué le coup. A l’inverse, notre power-play n’a pas été suffisamment efficace. Ce sera un des points à améliorer dès le prochain match.

L’équipe de Suisse dégage tout même une belle confiance, ne trouvez-vous pas?

Nous étions confiants, oui, mais c’était tout de même 1-1 à moins de cinq minutes de la fin du match. Par le passé, c’est le genre de match qu’il nous est arrivé de perdre. On voit que notre équipe continue de grandir. Maintenant que nous avons ces six points en poche, on peut bien sûr parler de début de tournoi idéal. Cela n’a pas été si facile, mais nous avons rempli notre mission. Un bon départ dans une telle compétition est important. Cela donne confiance pour la suite. (nxp)