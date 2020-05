Le 30 avril était une date importante pour le HC Ajoie. C’était le dernier jour pour que les deux meilleurs joueurs du club fassent valoir une clause de sortie pour évoluer en National League. Mais ni Jonathan Hazen ni Philip-Michaël Devos n’ont obtenu de contrat dans l’élite. L’insécurité du moment en raison de la crise du nouveau coronavirus a probablement aidé le club du Voyeboeuf à conserver ses leaders. «Tous les clubs de l’élite sont dans l’attente du 11 mai et des futures décisions du Conseil Fédéral, nous a confié Vincent Léchenne, directeur sportif ajoulot. L’agent d’un des deux nous a demandé un délai supplémentaire, mais nous ne sommes pas entrés en matière.»

Au niveau dans l’élite

Une décision forcément validée par le coach Gary Sheehan: «Je m’étais préparé à un éventuel départ des deux joueurs, a-t-il détaillé. Dès lors, j’avais commencé à regarder le marché des étrangers. Mais devoir engager de bons éléments début mai aurait été très compliqué. C'était impossible de perdre encore près de deux semaines. Un bon recrutement se prépare à Noël déjà.»

Ainsi Hazen et Devos n’ont pas fait tourner la tête des dirigeants de National League. Sur la glace pourtant, ils ont prouvé à de nombreuses reprises pouvoir régater face à des formations de l’élite. La plus éclatante des preuves avait été donnée le 3 février dernier, lors de la finale de Coupe de Suisse remportée face à Davos. «Et ce n’était pas une exception, appuie Gary Sheehan. Il suffit de voir nos parcours en Coupe ces dernières années ou nos matches amicaux.» Le technicien est d’ailleurs presque étonné de pouvoir conserver son duo magique: «Je pensais vraiment qu’ils obtiendraient leur chance. C’est donc un soulagement mais également une surprise. Si l’on regarde les effectifs de première division, je suis convaincu qu’ils auraient pu avoir leur place quelque part.»

Il y aura des ambitions

Afin de ne pas se réjouir trop tôt, Vincent Léchenne a attendu le dernier moment pour annoncer la bonne nouvelle autour de lui. «Avec le décalage horaire, nous avons vraiment attendu que la deadline soit passée chez tout le monde. C’est une chance inouïe de compter sur deux joueurs extraordinaires un an supplémentaire. Ou peut-être davantage.» Il est vrai qu’à respectivement 29 et 30 ans, Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos vont peut-être tirer un trait sur la National League. «Ce n’est pas encore d’actualité, mais nous allons forcément lancer les discussions sur l’avenir rapidement», a remarqué le dirigeant du HCA.

Avec la certitude concernant Hazen et Devos, le club de Porrentruy peut donc penser à la saison prochaine plus sereinement. « Nous avons déjà sept défenseurs et douze attaquants sous contrat, précise Vincent Léchenne. Avec l’entrée dans la nouvelle patinoire, les ambitions seront là même si nous avons à nouveau rajeuni notre équipe.» Le chantier du Voyeboeuf n’est pas trop perturbé par les conséquences du coronavirus. «Disons que le chantier tourne à 60 ou 70% de sa capacité. Ce devrait être en ordre pour le début du prochain championnat.»

Grégory Beaud