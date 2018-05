Mais comment Kevin Fiala n’a-t-il pas offert le titre mondial à l’équipe de Suisse lors de la 76e minute, durant la prolongation? Comment le meilleur buteur NHL de cette sélection (23 réussites) a-t-il fait pour ne pas tromper le gardien Nilsson alors qu’il se trouvait seul à trois mètres du but? La victoire tendait les bras aux Helvètes, mais ils n’ont pas été capables de la saisir. Les Suédois, eux, ne se sont pas faits prier lors d’une séance de tirs aux buts où Andrighetto avait pourtant été le premier à trouver le chemin des filets. C’est tellement cruel.

Genoni la muraille

Ce matin, les joueurs de Patrick Fischer ont sans doute de la peine à sortir du lit. Il faudra plusieurs jours pour évacuer cet immense chagrin. Et ils ont de quoi avoir cette deuxième finale perdue en travers de la gorge. Car contrairement à 2013, ils sont passés si proches du plus grand exploit de l’histoire du sport collectif suisse. Battus sur un coup de dés, les Helvètes ont livré une prestation terriblement courageuse face à une si forte équipe de Suède. Peut-être même la plus forte formation scandinave de l’histoire du championnat du monde. Et pourtant les joueurs à croix blanche leur ont brillamment tenu tête. Sans complexe, comme depuis le début de ce tournoi magnifique, les internationaux ont de quoi être fiers de ce qu’ils ont réalisé au Danemark.

Le scénario de cette finale a épousé celui de la demi-finale face au Canada. A une nuance près: sa douloureuse conclusion. Recroquevillés autour d’un Leonardo Genoni héroïque, les Helvètes se sont battus pour chaque centimètre carré de glace. Et lorsqu’ils étaient dépassés, le gardien de Berne a longtemps joué les sauveurs. En 24 heures, il a fait la misère à deux équipes bardées de joueurs de NHL. Arrêt après arrêt, «Leo» a instillé le doute dans les esprits scandinaves. Et lorsqu’il était battu, le poteau était là pour le sauver comme à trois secondes (!) de l’issue de la prolongation. Mais lors des tirs aux buts, il n’a rien pu faire. A quoi ça tient. A un tir de Kevin Fiala un rien moins «gentil» par exemple.

Suède - Suisse 3-2 tab (1-1 1-1 0-0)

Copenhague, 12490 spectateurs. Arbitres: MM. Gorman (Rus), Gouin (Can); Lazarev et Vanoosten (Can).

Buts: 17e Niederreiter (Josi, Fiala) 0-1. 18e Nyquist (Ekholm) 1-1. 24e Meier (5 c 4) 1-2. 35e Zibanejad (Ekman-Larsson/5 c 4) 2-2.

Tirs aux buts: Andrighetto 0-1, Zibanejad -; Fiala -, Rakell -; Corvi -, Ekman-Larsson 1-1; Haas -, Forsberg 2-1; Niederreiter -.

Suède: Nilsson; Larsson, Ekman-Larsson; Klingberg, Lindholm; Ekholm, Wikstrand; Rakell, Zibanejad, Janmark; Hornqvist, Backlund, Nyquist; Arivdsson, Forsberg, Kempe; Larsson, De la Rose, Paajärvi; Everberg, Andersson. Entraîneur: Gronborg.

Suisse: Genoni; Diaz, Josi; Understander, Kukan; Müller, Fora; Frick; Rod, Schaeppi, Scherwey; Fiala, Corvi, Niederreiter; Andrighetto, Vermin, Meier; Hofmann, Haas, Moser; Baltisberger. Entraîneur: Fischer.

Notes: La Suède sans Gustavsson, Gustafsson (surnuméraires) ni Pettersson (blessé). La Suisse sans Riat, Genazzi ni Senn (surnuméraires). Temps mort: Suisse (80e). Tir sur le poteau: Larsson (80e).

Pénalités: 2 x 2’ contre la Suède; 5 x 2’ contre la Suisse. (nxp)