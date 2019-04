Le 28 mars 2001, un certain Alexander Frei (21 ans à l'époque) faisait une entrée fracassante sur la scène internationale: pour son premier match en tant que titulaire en équipe de Suisse A - il avait eu ses premières minutes de jeu quatre jours plus tôt en Yougoslavie -, il se faisait l'auteur d'un hat-trick. Grâce aux trois réussites de celui qui allait devenir le meilleur buteur suisse de l'histoire (42 buts en 84 sélections), la Suisse avait dynamité le Luxembourg 5-0.

On doute que, 18 ans et quelques jours plus tard, Nico Hischier ait eu cette image en tête, vendredi soir au Graben de Sierre qui l'a vu grandir. Mais le parallèle existe cependant: à 20 ans, Hischier a également marqué trois buts pour son premier match sous le maillot rouge à croix blanche. Et la Suisse a battu la France 6-0.

Son premier but à la 41e minute (3-0):

There it is! Nico Hischier scores his first for the Swiss national team. Assist by #Isles Yannick Rathgeb. 3:0 SUI. pic.twitter.com/dFMjuLH42M — Adrian Bürgler (@buerglermeister) 26 avril 2019

Son deuxième but à la 54minute (4-0):

Nico scores his 2nd of the game! #njdevils



Assists: Lukas Frick, Vincent Praplan. pic.twitter.com/nIgLYHVLTJ — Adrian Bürgler (@buerglermeister) 26 avril 2019

Et son troisième but à la 58e minute (5-0):

Make it 3! Nico Hischier scores a Hattrick in his first ever game for the Swiss men's national team. Nifty deflection. pic.twitter.com/0DSV2WvRvq — Adrian Bürgler (@buerglermeister) 26 avril 2019

Du coup, Nico Hischier a pu garder trois pucks au sortir de la rencontre de Sierre:

Scoring a Hattrick in your first game for the Men's National Team? No biggie for @nicohischier pic.twitter.com/J1Z0oWnuuf — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) 26 avril 2019

Au terme de la rencontre, le jeune prodige suisse des New Jersey Devils a exprimé sa satisfaction en zone mixte (écouter ici son interview en Suisse allemand): «Je n'avais pas d'objectif personnel précis. J'ai juste essayé de faire un bon match, et le but était simplement que l'on gagne. C'est toujours cool de marquer et d'aider l'équipe à atteindre son objectif. Maintenant, trois buts ici, devant mes proches et ce public qui scandait mon nom, oui, cela rend les choses un peu spéciales.»

Et, quant à son entente avec ses partenaires de première ligne Vincent Praplan et Kevin Fiala: «On s'est très vite trouvés, c'est une bonne chose. Avec Praplan et Fiala, j'ai vraiment deux très bons ailiers à mes côtés. On s'est bien entendus sur la glace, et on va essayer de continuer dans cette voie.»

Nico Hischier nous proposera-t-il un nouveau récital, dès ce soir à Genève (18h) contre cette même équipe de France?

(nxp)