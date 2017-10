1. Une rondelle pour la vie

Pour le plaisir, revoici la séquence qui a permis à Nico Hischier d’obtenir son premier point en NHL. Aux dernières nouvelles, Marco Scandella, le défenseur des Sabres, aurait toujours le tournis.

A l’origine du 2-0 des Devils à Buffalo, le joueur de centre valaisan conservera à vie la rondelle de sa première marque dans la ligue professionnelle nord-américaine.

The first of many!



Congrats to @nicohischier on recording his first career assist in our victory over the Sabres. #NJDvsBUF pic.twitter.com/XVK05VaprD — New Jersey Devils (@NJDevils) 9 octobre 2017

Au moment d’affronter les caméras, Hischier est resté modeste, comme toujours.

#NJDevils Nico Hischier on first #NHL point: "It’s good the first point. It's always better when you win then when you lose at the end." — Andrew Gross (@AGrossRecord) 9 octobre 2017

En français: «Le premier point, c’est bien. C’est toujours mieux quand tu gagnes que quand tu perds à la fin.»

Et comme les Devils ont gagné 6-2…

2. Un but du nez

Coéquipier de Nico Hischier, Sefan Noesen a ouvert le score à Buffalo.

Et il l’a fait d’une façon originale.

Eh oui, c’est avec son nez que l’ailier droit a dévié le puck dans le filet gardé par Chad Johnson, qui a été chassé après deux périodes.

3. Un «O» de trop

Les Sabres de Buffalo n’ont pas seulement été maladroits sur la glace.

Ils l’ont également été dans la préparation de leur match.

Lisez le nom qui figure sur le chandail du No 21.

OKOPOSO.

Pas de bol: le gaillard, qui n’est pas un novice puisqu’il a livré son 597e match de NHL, s’appelle Okposo. Kyle Okposo.

Le préposé à l’équipement va passer un mauvais quart d’heure…

4 Chapeau, Ehlers Sacrée soirée pour Nikolaj Ehlers, des Jets de Winnipeg. L’ex de Bienne, fils de l’actuel entraîneur des Langnau Tigers, a connu un match à quatre points à Edmonton (victoire 5-2).

Le Danois a réalisé le deuxième tour du chapeau de sa carrière.

Here are all three of Ehlers' goals in one handy clip! https://t.co/hF8jjkbJVc — JetsNation (@NHLJetsNation) 10 octobre 2017

Tout simplement remarquable.

5. Matthews décisif

Un autre ancien joueur de notre National League s’est distingué: Auston Matthews (ex-Zurich Lions) a contribué à la victoire des Maple Leafs de Toronto contre les Blackhawks de Chicago (4-3 ap). Le but de la victoire - et quel but! - lui appartient.

Tout comme la première étoile de la rencontre. (Le Matin)