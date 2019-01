Au Prudential Center, les New Jersey Devils ont renoué avec la victoire après avoir essuyé trois revers consécutifs. L’équipe de John Hynes a dominé les Philadelphia Flyers (3-2), match au cours duquel Nico Hischier a obtenu son 13e but de l’exercice.

Alors qu’il venait de purger une punition mineure, le joueur de centre valaisan a transpercé la défense en échappée et déjoué la vigilance du jeune gardien Carter Hart (20 ans).

En troisième période, l’ex-joueur de Viège et de Berne a ajouté un assist à sa journée de travail. Il a été impliqué sur le 3-1 signé par Miles Wood et a mérité la première étoile du match.

It's probably a good idea to know where Miles Wood is at all times. #NJDevils pic.twitter.com/RaFbJm2D8f