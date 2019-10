A l’issue des quatorze matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de samedi à dimanche, un seul club affiche une fiche parfaite: les Edmonton Oilers qui, sans l’ex-Biennois Gaëtan Haas (surnuméraire), ont battu les Rangers à New York (1-4) et présentent une collecte de dix points en cinq parties.

Surpris à domicile par Columbus (2-3), les Carolina Hurricanes de l’ailier Nino Niederreiter (différentiel de -1) ont subi leur premier revers de la campagne. Les Blue Jackets ont patiné sans le défenseur zurichois Dean Kukan (surnuméraire) alors que l’ex-gardien luganais Elvis Merzlikins a assisté au débat depuis le banc.

A l’autre bout du tableau, trois formations n’ont toujours pas savouré de victoire: les Chicago Blackhawks qui ont cédé en prolongation devant les Winnipeg Jets (2-3), le Minnesota Wild de l’ailier saint-gallois Kevin Fiala (un assist) qui ont subi la loi des Pittsburgh Penguins à domicile (4-7) et les New Jersey Devils du défenseur zurichois Mirco Müller (-1) et du centre valaisan Nico Hischier (-1) qui ont trébuché à Boston contre les Bruins (3-0).

Kevin Fiala and Brad Hunt team up for a nifty little rush into the Pittsburgh zone. pic.twitter.com/QzJ2l5egCJ — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) October 13, 2019

Les autres Suisses en uniforme ont connu des fortunes diverses. Avec les défenseurs bernois Yannick Weber (différentiel neutre) et Roman Josi (une mention d’aide, différentiel de -3) dans leur alignement, les Nashville Predators ont pataugé à Los Angeles où ils ont accordé sept buts aux Kings (7-4).

Les Florida Panthers ont cédé aux tirs aux buts sur la glace des New York Islanders (3-2). L’attaquant soleurois Denis Malgin a cependant inscrit son premier goal de la saison pour le club floridien. A Dallas, les Washington Capitals ont gagné 1-4 et le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a été le deuxième joueur le plus utilisé par l’entraîneur Todd Reirden (22’49).

Coach ???? wants to play with pace...—Denis Malgin and Evgenii Dadonov answer the call with a quick strike! ????????#FlaPanthers 1#Isles 0



Watch on FOX Sports Florida ???? l https://t.co/seYD39CU7R????! pic.twitter.com/Lwe6Zo7YrB — FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) October 12, 2019

La surprise de la ronde porte la griffe des Ottawa Senators. Grâce notamment à un doublé de Vladislav Namestnikov, les hockeyeurs de la capitale canadienne se sont offert la tête du puissant Tampa Bay Lightning (4-2). Quant au Canadien de Montréal, il a remporté son premier succès en 60 minutes. Au Centre Bell, il a dominé les St.Louis Blues, vainqueurs de la Coupe Stanley 2019 (6-3).