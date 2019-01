Avouez qu'il y a pire. Le jour de son vingtième anniversaire, Nico Hischier a marqué et gagné. Après une petite minute de jeu, le Valaisan a ouvert le score pour les Devils face aux Coyotes alors que le puck n'est jamais entré dans la cage adverse (voir la vidéo). Aligné 21 minutes sur la glace, le joueur de centre a rendu une carte de +1 et sa formation a finalement battu Arizona aux tirs au but (3-2).

Nico Hischier scores on his 20th birthday! #NJDevils pic.twitter.com/8lQGgAWxWg