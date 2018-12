L’épisode de Noël est rempli d’amour et de fraternité. Que des bons sentiments. Pas de perdants, rien que des gagnants. A commencer par FR Gottéron: quelle superbe campagne de transferts, tout de même, que Christian Dubé est en train de réaliser.

Et que je prolonge (sic) Marc Abplanalp. Et que je re-signe Ralph Stalder, Flavio Schmutz et Tristan Vauclair. Ne reste plus qu'à prolonger (sic) les frères Forrer, et le compte sera bon.

Et que je prenne aussi la concurrence de vitesse en réalisant le coup de l’année: Adrien Lauper. Oui, Adrien Lauper, qui soit dit en passant n’était même pas au courant que Gottéron s’intéressait à lui (il l’a juré dans La Liberté) avant de le découvrir la semaine passée dans les journaux.

Ce bon vieux «Boubi», qui se voyait sans doute déjà jouer aux Mélèzes de La Chaux-de-Fonds ou Voyebœuf avec le HC Ajoie pour une bouchée de pain, n’aurait ainsi jamais imaginé qu’un club comme Gottéron s’intéresserait à lui.

Quelle belle histoire de Noël.

Enfin voilà. J’ai déjà hâte d’être en septembre prochain pour voir ce Gottéron-là, avec un Julien Sprunger un peu plus âgé, un peu plus lent, mais certainement toujours aussi habile et spectaculaire devant les buts. Pour voir aussi un Killian Mottet encore plus râleur et, avec un peu de chance, un Laurent Meunier encore un peu plus éreinté mais toujours aussi généreux, la barbe grisonnante chatouillant un peu plus ses paupières inférieures.

Hockey Inside, épisode 9:

1. Le joueur de Noël (Weihnachtsspieler): Bertschy Christoph (Lausanne). Toujours là pour marquer le 6-1 et le 7-1 lorsqu’une rencontre est pliée. La preuve qu’il s’agit bien d’un joueur qui ne lâche rien et «qu'un match dure 60 minutes», selon la formule consacrée.

2. Le Père Noël (Santa Claus): Marc Lüthi (Berne). Sa générosité et sa bonté n’ont aucune limite. Le CEO du CP Berne, une main sur le cœur, l’autre sur le porte-monnaie, était disposé à accueillir dans la capitale fédérale des migrants venus à pied du Danemark, de Slovénie ou même de Pologne pour renforcer son SCB et amener un peu d’humanité dans l’âpre business de la National League.

3. L’équipe de Noël: Le HC Bienne. Le bon peuple de la Tissot Arena a passé commande et attend un énorme paquet. Sous son sapin printanier, il ne trouvera toutefois qu’un cadeau aux dimensions modestes, et s’en accommodera sans ronchonner. C’était quand même une bien belle saison!

4. Le conte de Noël: Tyler Moy (Lausanne). Prenez au hasard Benjamin Antonietti, donnez-lui un passeport américain, dites-vous que «vu qu’il vient d'Amérique du Nord il doit être bon», entourez-le de bons joueurs étrangers (Dustin Jeffrey par exemple), faites-le jouer en powerplay, accordez lui toute votre confiance et votre considération, et vous obtiendrez Tyler Moy. (Il est aussi possible de pratiquer l’exercice inverse: Prenez Tyler Moy, donnez-lui seulement un passeport suisse, etc..).

5. Le traîneau du Père Noël: Marco Pedretti (Bienne). Le beau gosse du HC Bienne est confortablement installé depuis deux ans sur un traîneau tiré par deux rennes de compétition, le Finlandais Toni Rajala et le Québécois Marc-Antoine Pouliot. Désireux de lâcher les rênes, l’Ajoulot ira s’émanciper à Zurich la saison prochaine. Courage et bonne chance à lui.

6. Le miracle de Noël: Tim Traber (Lausanne). Chaque fois que le Canado-Suisse pose un seul patin sur la glace en National League, c’est un petit miracle qui s’opère et une intarissable source d’inspiration pour tant de joueurs des ligues inférieures.

7. La guirlande de Noël: Flavio Schmutz (Fribourg). Patinage acéré, esthète stylistique, technique raffinée, l’œil dans le jeu, ce si mignon «package» n’a hélas aucun écho statistique autre qu'un pourcentage d'engagements gagnés positif.

8. La dinde de Noël: Robert Mayer (Genève). Bon comme le pain, Chris McSorley propose sur une base hebdomadaire ce met délicat et fragile lors des matchs perdus d’avance disputés sur une glace autre que celle des Vernets.

9. Les boules de Noël: Damien Brunner (Bienne). Au printemps dernier, l’ancien de NHL les a posées sur le bureau de la présidente du HC Lugano, Vicky Mantegazza, et lui a dit: «Garde ton pognon, je me casse à Bienne». Respect, Damien.

10. La messe de Noël: Chris McSorley (Genève). Depuis 2001, (presque) sans interruption.

Joyeux Noël, quand même. (nxp)