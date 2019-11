Après leurs succès de samedi, les Carolina Hurricanes et les Edmonton Oilers ont récidivé dimanche pour entamer une série de victoires consécutives. Les Canes se maintiennent ainsi à la 3e place de la division Metropolitan, dans la Conférence est, dans le sillage des Washington Capitals et des New York Islanders. Dimanche, Nino Niederreiter et ses coéquipiers ont cueilli un joli succès à Detroit (0-2). Les buts contre les Red Wings ont été inscrits par Sebastian Aho dans la période médiane et par Teuvo Teravainen en infériorité numérique, en toute fin de match. Niederreiter n’a pas vraiment pesé sur la rencontre. Le Grison n’a jamais tiré au but et a terminé avec un bilan neutre en 16’39’’ de jeu.

Sebastian Aho opens the scoring up for Carolina, crashing the crease and tapping one home!#LetsGoCanes pic.twitter.com/jhFH4AR7wc — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 25, 2019

Teuvo Teravainen doubles the Hurricanes lead with the empty netter!#LetsGoCanes pic.twitter.com/RpYWIWom9Q — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 25, 2019

Une discrétion de mise aussi pour Gaëtan Haas, malgré la belle victoire aux tirs aux buts des Edmonton Oilers en Arizona, face aux Coyotes (3-4). Le Seelandais n’a passé que 9’02’’ sur la glace. Il s’est offert un tir et a lui aussi fini avec un ratio équilibré. Connor McDavid a été le seul à réussir à marquer dans les face à face décisifs.

Captain Connor with the cheeky five-hole tally for the eventual shootout winner! #LetsGoOilers pic.twitter.com/w6nvb5vm1h — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 25, 2019

Les Florida Panthers ont quant à eux essuyé un deuxième revers de suite. Devant leur public, ils ont été malmenés par les Buffalo Sabres (2-5). Jack Eichel (1 but, 2 assists) et Zemgus Girgensons (2 buts) ont fait mal à l’équipe locale. Côté floridien, Denis Malgin n’a été aligné que pendant 2’04’’ et a écopé d’un différentiel de -1 malgré trois tirs au but. Les Panthers sont tout de même encore deuxièmes de la division Atlantic.