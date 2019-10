Ancien attaquant rugueux, Donald Brashear (47 ans) a empoché 15 millions de dollars lors des 15 saisons passées en NHL, ligue dans laquelle il a disputé 1025 matches de saison régulière et passé 2634 minutes au cachot.

Mais les liasses de billets amassés n’ont pas permis à l’ancien joueur du Canadien de Montréal, des Canucks de Vancouver, des Flyers de Philadelphie, des Capitals de New York et des Rangers de New York de s’offrir une retraite pépère sous les cocotiers de la Floride. Le vainqueur de la Coupe Stanley 1993 avec les Habs a en effet été embauché comme serveur dans une chaîne de restauration rapide (Tim Hortons) en ville de Québec, révèle le «Journal de Montréal».

L’ex-hockeyeur Donald Brashear sert du café au Tim Hortons | JDM https://t.co/Ug1hcRMPf5 — Toutou (@FrankyLolo) October 17, 2019

Le restaurant appartient à Pierre Sévigny, un autre ancien joueur du Tricolore qui a tissé des liens d’amitié avec Brashear. «C’est un employé, c’est tout, a simplement déclaré le propriétaire. On vient de commencer, il est là pour m’aider, moi.»

Brashear, qui adorait conduire sa Lamborghini dans les rues du Vieux Québec après avoir disputé son dernier match de NHL en 2010, a eu de la difficulté à gérer son après-carrière.

En 2011, il avait été condamné à 18 mois de probation et à 6’000 dollars d’amende pour voies de fait simples commis sur un joueur de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), après un match.

En 2018, son entreprise immobilière avait été déclarée en faillite et il a été condamné à payer 200’000 dollars de prêts hypothécaires non remboursés.

Enfin, le 5 juin dernier, il avait été arrêté à son domicile, notamment pour possession de drogue.