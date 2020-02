Face à une très bonne équipe de Zoug, les Fribourgeois ont livré une sacrée bataille. Solides et sereins durant 40 minutes, ils ont «lâché les chevaux» lors de la troisième période. Malgré une nette domination territoriale et au nombre de shoots (16-3 lors du dernier tiers), les Dragons se sont retrouvés menés au score avant l’habituelle furia des dernières minutes. Car depuis un certain temps, les rencontres «pépères» n’existent plus à Fribourg. Et en toute fin de soirée, Viktor Stalberg et David Desharnais ont fait trébucher Zoug lors des tirs aux buts.

Malgré cette victoire et malgré cette belle débauche d’énergie, FR Gottéron n’est pas encore «en vert au Teletext». Un seul scénario (une égalité à 72 points avec Berne et Lugano) éliminerait les Fribourgeois. Mais cette incertitude aurait pu être levée si Viktor Stalberg n'avait pas vu son envoi de la 60e minute frôler la cage adverse. A cet instant, les Dragons pouvaient s’éviter de devoir sortir le boulier trois fois par jour d’ici la fin de semaine.

Un excellent Berra

Mais si l’on fait abstraction de ces calculs d’apothicaires et si l’on se focalise uniquement sur le «produit» livré sur la glace, FR Gottéron est une équipe qu’il ne ferait pas bon affronter en play-off. Articulée autour d’un excellent Reto Berra, la défense des Dragons est imperméable depuis un certain temps et ne laisse qu’un minimum d’espace aux adversaires. La hargne communicative d’un Daniel Brodin pourrait être un problème insoluble sur une série en sept matches, tandis que les trois autres étrangers carburent à plein régime.

Si l’on ajoute à cela un état d’esprit exemplaire et une capacité à renverser des montagnes - hier encore, FR Gottéron a gagné après avoir été mené au score -, les Dragons présentent un visage menaçant. Aujourd’hui, Fribourg n’est pas qualifié pour les play-off mais joue comme telle. Encore faut-il ne pas se casser la figure sur la dernière marche.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Zoug 2-1 tab (0-0 0-0 1-1)

BCF Arena, 6222 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (Fin), Di Pietro; Progin et Obwegeser.

Buts: 45e Hofmann (Alatalo/4 c 4) 0-1. 57e Desharnais 1-1.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Forrer, Gähler; Rossi, Desharnais, Brodin; Marchon, Walser, Vauclair; Lauper, Schmutz, Lhotak; Sprunger, Schmid, Stalberg. Entraîneur: Dubé.

Zoug: Genoni; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Stadler, Thiry; Zgraggen, Alatalo; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Fribourg Gottéron sans Chavaillaz, Bykov, Mottet (blessés) ni Boychuk (étranger surnuméraire). Zoug sans Martinsen (étranger surnuméraire), Zryd (surnuméraire), Schnyder (blessé). Tir sur les montants: Schmid (46e), Stalberg (60e) et Martschini (63e). Zoug perd son droit au temps mort à la suite d’un coach challenge à la 57e sur le but de Fribourg Gottéron.

Tirs aux buts: Martschini -, Sprunger -; Sentler -, Brodin -; Kovar - 0-1, Desharnais 1-1; Klingberg -, Rossi -; Hofmann -, Stalberg 2-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 5 x 2’, 1 x 5’ (Diaz) + pénalité de match (Diaz) contre Zoug.