Dans la nuit de lundi à mardi, Alex Ovechkin s’en est pris à Andrei Svechnikov lors d’un combat où le jeune attaquant des Carolina Hurricanes n’a eu aucune chance. Il s’est fait roué de coups par le « tsar » russe qui ne s’était plus battu depuis neuf ans sur la glace. Evgeny, le grand frère d’Andrei n’a pas du tout aimé le caractère du vétéran russe, au point de faire appel à Freddy Krueger (célèbre personnage de film d’horreur), via son compte Instagram, pour venger son frère.

"Un, deux, Freddy vient pour toi", a écrit l’attaquant des Detroit Red Wings en faisant allusion au film « Les Griffes de la nuit » dans lequel Freddy Krueger assassine des adolescents dans leurs rêves. Une réaction épidermique qui fait écho à la violence des coups reçus par le rookie des "Canes".

Que s’est-il en effet passé dans la tête du jeune hockeyeur pour s’attaquer à l’un des meilleurs joueurs du monde ? L’équipe où évolue le Grisons Nino Niederreiter recevait Washington pour le troisième match de la série des quarts de finale de la Conférence Est. Après onze minutes de jeu, les Hurricanes menaient au score 1-0 grâce à un but de Warren Foegele.

Puis, un coup de tonnerre surgit à la PNC Arena. A mi-chemin du tiers initial, les Russes Alex Ovechkin et Andrei Svechnikov se cherchent et lâchent les gants pour s’engager dans un féroce combat. Le capitaine des Capitals assène un énorme coup de poing en pleine tête à l’attaquant des Hurricanes et tombe sur glace finissant complètement k.-o. Résultat, le joueur de 19 ans a été victime d’une commotion cérébrale et sa saison semble être terminée. Après ce combat de « boxe », le rookie a été ensuite aidé à sortirde la glace.

Des versions opposées

Après le match, Ovechkin a déclaré aux journalistes que Svechnikov lui avait demandé de se battre. Rod Brind’Amour, l’entraineur de Carolina a répliqué : « Si vous regardez la vidéo, parce que je dois la regarder, Ovechkin le frappe deux fois, Et puis Svechnikov se défend. Je ne sais pas s’il y a eu des mots échangés, mais les gants d’Ovechkin s’enlèvent en premier ».

C’est juste après la bagarre que le frère d'Andrei, Evgeny, qui évolue à Détroit, a publié son message de menace via une story de son compte Instagram. En taguant directement Ovechkin, le grand frère semble même vouloir prendre rendez-vous avec le champion en titre de la Coupe Stanley.

Evgeny Svechnikov vengera-t-il son petit frère ? Le joueur va-t-il tenter de défier Alex Ovechkin ? La réponse se trouvera sans doute sur la glace lors de la première confrontation entre Washington Capitals et Detroit Red Wings pour la saison prochaine. (nxp)