Ce 9 avril 2002 à Montréal, ce 10 avril à 1h du matin en Suisse, l’histoire du hockey sur glace a vécu l’un de ses moments les plus émotionnels.

Il y a 18 ans pile-poil, on avait assisté à la plus extraordinaire ovation pour un joueur qui n’avait pas marqué de but ou soulevé de Coupe. Ce jour-là, par sa seule présence, Saku Koivu avait soulevé la foule du Centre Bell pendant sept minutes après son entrée sur la glace. «Il s’agit de l’un des plus beaux cadeaux qui m’aient été faits», s’était remémoré le joueur de centre au «Devoir» au moment d’annoncer sa retraite sportive en 2014.

A l’occasion de la venue des Sénateurs d’Ottawa dans la métropole québécoise, un duel qui allait sceller la qualification de son club pour les play-off, le génial Finlandais avait effectué son retour au jeu après avoir avoir soigné un cancer (lymphome non hodgkinien) diagnostiqué durant l’automne 2001. Le capitaine des Habs avait manqué 79 matches de la saison régulière et s’était présenté sur la glace en retirant son casque et en dévoilant son crâne dégarni par les effets des traitements à des spectateurs dont il avait toujours été le chouchou.

Saku Koivu a fait signe au speaker de calmer les spectateurs. (Photo: capture Youtube)

Dès que Koivu s’était installé sur la ligne bleue en attendant que le préposé à l’hymne national entonne «Ô Canada», la vague des «Saku, Saku» venue des estrades avait redoublé. Speaker du Canadien de Montréal de 1977 à 1982 et depuis 1993, Michel Lacroix avait essayé de ramener le calme afin que le match puisse commencer à l’heure prévue par les diffuseurs. En vain.

«C'était de la folie»

Joint chez lui, l’annonceur du Tricolore se souvient parfaitement du contexte émotionnel qui avait entouré ce moment. «Lors des trois jours qui avaient précédé l’événement, tant dans les médias que dans le public, on sentait qu’il se passait quelque chose d’inhabituel. Saku était aimé, son engagement sans faille tous les soirs en avait fait un joueur de concession adoré et respecté.» Michel Lacroix n’a rien oublié de cette soirée pas comme les autres, qui a marqué toute une génération: «Déjà lors de la période de l’échauffement, cela criait de partout. Mais, lors de l’entrée officielle sur la glace, c’était de la folie. Saku en était presque gêné. A quelques reprises, il m’avait fait un signe pour me demander de lancer un appel aux spectateurs. Mais il m’avait été impossible de réaliser son souhait. Mes annonces n’ont pas produit l’effet escompté.»

Pour Michel Lacroix, cette soirée fut l'une des trois plus marquantes de sa carrière d'annonceur du Canadien de Montréal. (Photo: Twitter @RDSca)

Pour Michel Lacroix, qui a des milliers de matches derrière la cravate, cette scène demeure assurément l’une des trois plus inoubliables de sa carrière passée entre les deux bancs des punitions. «Oui, elle est dans le top trois avec l’annonce de la dernière minute de jeu au Forum avant le déménagement au Centre Bell et la minute de silence en la mémoire de Monsieur Jean Béliveau.»

Il y a trois mois, alors que le Canadien avait convié tous ses anciens capitaines à un match, Michel Lacroix avait revu Saku Koivu. Les deux hommes n’ont pas eu besoin de se parler pour se comprendre. La soirée du 9 avril 2002, la nuit du 9 au 10 avril 2002 dans notre fuseau horaire, avait lié les deux personnages pour l’éternité.

Emmanuel Favre