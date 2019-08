L’amour des fans dans la peau, où plutôt sur les maillots. L’équipe de KHL du Sibir Novossibirsk a voulu montrer son affection pour ses supporters avec classe et originalité.

Des photos des visages de centaines de supporters de l’équipe ont été imprimées dans le tissu qui compose les maillots des hockeyeurs. Les joueurs aborderont leur nouvelle tenue lors des matches amicaux qui précèdent le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Une question reste à élucider: ce tricot deviendra-t-il le maillot principal de l’équipe? La réponse n’est pas encore arrêtée, mais le staff y pense.

Il est probable que les gens qui figurent sur les maillots y soient plutôt favorables.

HC Sibir in the @KHL covered covered its preseason jersey with photos of fans. Sick. pic.twitter.com/1nJMLVNpxo