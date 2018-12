1 Josi méritait une étoile

On suggère fortement à la personne qui a désigné les trois joueurs étoilés du duel entre les Sénateurs d’Ottawa et les Prédateurs de Nashville (4-3 ap) de se rendre dans une boutique du «Visilab» local.

Comment peut-on ignorer un joueur qui a permis à son équipe, menée 3-0 après la première période, de recoller au score? Comment peut-on oublier de décorer un défenseur qui a inscrit deux buts en plus de collecter une mention d’aide? Comment peut-on ne pas décorer Roman Josi?

Même s’il a rendu un carte de -2, le défenseur bernois des Preds a livré toute une performance à Kanata, où il a extirpé la franchise du Tennessee du pétrin.

26e minute. Il ravive l’espoir en supériorité numérique (3-1).

ROMAN JOSI SWEEPS HOME THE POWER PLAY GOAL!#Preds pic.twitter.com/YighZM48A0 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 18 décembre 2018

41e minute. Il offre le puck du 3-2 à Craig Smith, toujours en power-play (3-2).

Lately, most of the offensive innovation from the #Preds defense has come from Roman Josi (now as effective as Victor Hedman, pinching).



Whereas Ryan Ellis has tended to act like a cautious & stationary "Defensive D", relying on his slapshot. He needs to pinch himself sometimes: pic.twitter.com/GZ6YFUOmMD — Jay IronHook (@JayIronHook) 12 décembre 2018

47e minute. Il exploite un service de l’ailier saint-gallois Kevin Fiala et nivelle le pointage (3-3).

ROMAN JOSI WITH HIS SECOND OF THE NIGHT! TIE GAME!#Preds pic.twitter.com/a4DUWPCDdn — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 18 décembre 2018

Peut-être que Roman Josi aurait aussi dû servir une bière et un hot-dog au jury avant le début de la prolongation qui n’a duré que 21 secondes et qui a été conclue par Thomas Chabot.

.@ThomasChabot1 prend les choses en main et donne la victoire aux @Senators avec un tir phénoménal en prolongation! ???? pic.twitter.com/jgy0ioJ94I — LNH (@LNH_FR) 18 décembre 2018

Le jeune défenseur a enfilé son dixième goal de la campagne et, soir après soir, réussit à faire oublier Erik Karlsson aux supporters des Sénateurs.

2 Amis-ennemis

Bobby Ryan et Kyle Turris, aujourd’hui à Nashville, ont longtemps partagé le même vestiaire, celui des Sénateurs.

Les deux hommes avaient visiblement des comptes à régler. Et ils l’ont fait.

Bobby Ryan vs Kyle Turris ??? pic.twitter.com/QjbOjCXyKo — Sens Prospects (@SensProspects) 18 décembre 2018

Ouch... Ces deux-là n’ont apparemment jamais été de grands amis.

3 Montréal ne s’est pas présenté

Au moins, quand le Canadien de Montréal rencontre les Bruins de Boston, il n’y a pas de doute sur la nature de la relation entre les deux clubs. Leur rivalité est historique et les joueurs adorent entretenir le mythe et cette inimitié.

Le problème, c’est que la nuit dernière, il n’y a pas eu de match au Centre Bell. Les «BB» se sont sentis bien seuls sur une glace où ils n’ont été confrontés à aucune résistance (4-0).

Les suiveurs ont bien résumé l’attitude des Habs, qui se sont présentés une dernière fois au Centre Bell en 2018 avant d’entreprendre un long voyage (six matches sur la route).

Marc Denis (RDS): ''Le Canadien a connu un mauvais départ.....'' !

C'est que le mauvais départ a duré trois périodes. — Pierre Trudel (@trudelpierre) 18 décembre 2018

Au moment de l’analyse, joueurs et entraîneur ont été bien meilleurs que dans l’arène.

« L’autre équipe est venue pour gagner le match, on est venu pour jouer. » pic.twitter.com/iWuSecfnJ6 — L'Antichambre (@Antichambre) 18 décembre 2018

4 Pacioretty se blesse

Après un arrêt à Denver et une halte à Phoenix, le Canadien se rendra à Las Vegas. Où l’acte II de duel Habs VS Pacioretty n’aura peut-être pas lieu.

L’ancien capitaine du Tricolore, qui avait été échangé aux Golden Knights en juillet après des mois de relations tumultueuses, a subi une blessure à Columbus (victoire 1-0 des Tuniques Bleues).

Here's a better angle of the Pacioretty injury. Appears to be another knee injury for VGK. pic.twitter.com/2xBl28fOQw — SinBin.vegas (@SinBinVegas) 18 décembre 2018

L’équipe du Nevada n’a pas communiqué sur la nature de la blessure de son No 67. Mais cela ne sent pas très bon...

5 Vicieux

Le défenseur Ian Cole, de l’Avalanche du Colorado, sera-t-il suspendu pour ce coup de genou sur Brock Nelson, des Islanders de New York?

Straight up cheap garbage from Ian Cole, plays like this make you wish Ross Johnston was in for Komarov tonight pic.twitter.com/qG150fgMj9 — Jimmer Bellows (@TwoTurtleDuffs) 18 décembre 2018

Les arbitres n’ont infligé qu’une punition mineure au vétéran de l’équipe de Denver, qui a composé avec Sven Andrighetto et qui s’est inclinée 4-1.

(nxp)