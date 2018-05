Marc-André Fleury (33 ans), le gardien canadien des Golden Knight de Vegas, a été pour beaucoup dans la victoire de son équipe, mercredi soir, dans l'acte III de la finale de la Conférence Ouest face aux Jets de Winnipeg (4-2, ce qui permet à la franchise du Nevada de mener 2-1 dans la série).

Alors que les Golden Knights menaient 3-2 au dernier tiers, Fleury a réalisé deux «vols» contre l'attaquant des Jets Mark Scheifele. «J'ai essayé de me déplacer rapidement et j'ai fait le premier arrêt avec mon patin, a expliqué Fleury. Le retour de lancer est revenu dans l'enclave. J'ai alors simplement voulu prendre le plus de place possible devant le filet et j'ai réussi à bloquer la rondelle.»

Mais Marc-André Fleury s'était également signalé à l'attention dans le deuxième tiers-temps, d'une manière un peu plus originale cette fois. Lors d'une mêlée qui avait lieu juste devant lui, il s'est mis à grattouiller l'oreille de l'attaquant des Jets Blake Wheeler, et cela à deux reprises.

Confronté à ces images après la rencontre, Marc-André Fleury en a rigolé: «Ces caméras n'arrêtent jamais, a-t-il commenté en rigolant. Oh mon Dieu! Je ne sais pas ce qu'était mon idée, j'ai simplement voulu chatouiller Wheeler...»

Marc-Andre Fleury watching the replay of him trolling Blake Wheeler is great pic.twitter.com/8twXmzCxbm — Brady Trettenero (@BradyTrett) 17 mai 2018

(Le Matin)