C'est une page qui se tourne pour Jaromir Jagr et la NHL. Après une immense carrière dans la ligue nord-américaine, l'attaquant de 45 ans est de retour au HC Kladno, dans sa ville natale.

Placé au ballottage par les Calgary Flames, le vétéran n'a pas été réclamé. Cette saison, Jagr avait inscrit sept points, dont un but, pour l'équipe canadienne.

«Je suis profondément reconnaissant envers les Flames, les fans et la ville de Calgary pour m'avoir accueilli si généreusement. Je me réjouis maintenant de continuer la saison à Kladno», réagit le Tchèque, cité dans le communiqué du club.

.@CortexBusiness Transaction Alert: The #Flames have assigned Jaromir Jagr to HC Kladnohttps://t.co/O5mradAXOT