Au cours de la seconde période, Joël Vermin a terminé une action au fond du but de Davos. Bien aidé par un défenseur grison, le joueur de centre lausannois n’a pas pu freiné et s’est empalé sur le but. S’il a continué de jouer durant quelques minutes, il a été contraint de jeter l’éponge en fin de seconde période. C’est Alain Miéville qui a pris sa place dans la deuxième triplette au centre de Yannick Herren et du nouveau venu Matthew Frattin.

Selon les premières informations glanées aux alentours du vestiaire lausannois, Joël Vermin souffre du genou. Le joueur de centre devra passer des examens supplémentaires lundi pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure, comme l’a confirmé le directeur sportif du LHC, Jan Alston.

Sélectionné par Patrick Fischer pour les prochains Jeux olympiques, le No 91 du Lausanne HC était actuellement le meilleur joueur lausannois. Avec 22 points en 28 matches, il apportait un soutien bienvenu aux étrangers Jeffrey et Danielsson qui ont longtemps tenu l’équipe à bout de bras. (nxp)