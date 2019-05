Comment vous sentez-vous après ces premiers entraînements sur la glace avec l’équipe de Suisse?

Je suis arrivé hier (mardi), tout va bien. Encore un peu de jetlag, mais cela va vite passer. Avoir quelques jours devant moi avant les Mondiaux me permettra de prendre mon temps pour bien me préparer et m’adapter.

Que s’est-il passé avec Nashville? Votre équipe a été éliminée au premier tour déjà par les Dallas Stars…

Notre élimination a été une déception. Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas cette saison, avec peu de constance. Les play-off ont finalement été le reflet de notre saison régulière, avec des bonnes et des moins bonnes phases. Au final, cela n’a pas suffi.

Les play-off de NHL sont assez fous cette année. Cela vous surprend?

C’est vrai qu’il y a des surprises, mais d’un autre côté la ligue est tellement équilibrée. Il n’y a jamais de matches faciles, toutes les équipes sont vraiment compétitives. Depuis que nous avons été sortis, je consulte les résultats, mais je ne regarde plus de matches. Lorsque tu es éliminé des play-off, tu n’as plus vraiment envie de voir ce que les autres font…

Et si vous deviez miser sur une équipe pour remporter la Coupe Stanley?

Je dirais les Columbus Blue Jackets. C’est vraiment une très bonne équipe. Ils ont sorti Tampa au premier tour (4-0) et cela me fait penser à ce que nous avions réalisé avec Nashville il y a deux ans lorsque nous avions éliminé Chicago 4-0 au premier tour (ndlr: les Predators s’étaient inclinés en finale contre Pittsburgh). Cela nous avait mis dans une dynamique incroyable. Je pense que les Blue Jackets peuvent aller au bout cette année.

Vous auriez pu prendre des vacances, mais comme toujours vous êtes un des fidèles de l’équipe nationale…

Malgré notre élimination, il était clair pour moi que je rejoindrais l’équipe pour les Mondiaux. Je suis en forme, et j’ai toujours aimé porter le maillot de la Suisse. Il y a beaucoup de joueurs que je connaissais et avec lesquels j’avais joué par le passé, il y aussi des jeunes que je connais un peu moins. Ce qui est certain, c’est que nous formons une très bonne équipe, avec du talent. Nos chances sont bonnes d’aller loin et je suis excité à l’idée d’aborder les Mondiaux avec ce groupe.

(nxp)