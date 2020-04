Josi remporte le «faux Trophée James-Norris»

La Presse+ a décidé d’organiser sa propre remise de trophées récompensant annuellement les meilleurs joueurs de NHL. Composé de six journalistes, le panel a décerné samedi au Suisse Roman Josi le Trophée James Norris, qui récompense chaque année le meilleur défenseur de la NHL. Richard Labbé, journaliste qui couvre l’actualité du Canadien de Montréal pour le média canadien, a souligné l’audace du panel dont il fait partie. «Le trophée Norris est remis au défenseur qui a récolté le plus de points, et selon ce critère, le gagnant aurait dû être John Carlson, des Capitals, qui avait 75 points à sa fiche au moment où le hockey s’est arrêté.»

Le «vrai» Norris dans le viseur

En lice pour remporter le prestigieux trophée remis avec cinq autres récompenses individuelles lors d’une traditionnelle célébration d’après-saison, Roman Josi a récemment confié sur le site de la NHL son désir de soulever le prix. «Je mentirais si je vous disais que ce n'était pas l'un de mes rêves de gagner un trophée Norris. Mais je ne l'approche pas de cette manière. J'essaie simplement d'être le meilleur joueur que je peux être. C'est tout ce que je peux faire, en fait.»

La lutte avec John Carlson pour succéder à Mark Giordano (Flames de Calgary, lauréat en 2019) risque d’être âpre, même si les experts de la Presse+ ont leurs arguments en faveur du Suisse. «Le défenseur des Predators est une machine qui joue plus de 25 minutes par match, et aussi parce qu’il a un impressionnant +22 à sa fiche, dans une équipe où le jeu défensif est souvent un problème. Bien sûr, ses 65 points, ce qui le met au deuxième rang chez les défenseurs du circuit, n’ont certes pas nui», détaille le journaliste Richard Labbé.