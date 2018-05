La défaite de Nashville, sorti des play-off par Winnipeg lors du septième match du deuxième tour à l'Ouest, vient renforcer une hypothèse mystique mais populaire en NHL.

Son postulat? La formation qui remporte la saison régulière - et qui soulève donc le trophée des présidents - est condamnée à décevoir en série éliminatoire.

Une légende qui n'avait pas fait peur au capitaine des Predators Roman Josi puisque le Bernois avait touché l'objet lors de la remise de la récompense début avril.

En réalité, la théorie qui veut qu'une équipe vainqueur de la saison régulière échoue inexorablement en play-off a été démentie quatre fois depuis le début des années 2000.

Colorado (2001), Detroit (2002, 2008) et Chicago (2013) ont remporté la Coupe Stanley après avoir reçu le trophée des présidents à la fin de la saison.

Ces trois dernières années, par contre, l'équipe la plus forte de la saison régulière a systématiquement été éliminée avant les finales de conférence. De quoi renforcer la popularité d'une malédiction parmi les amateurs de NHL.

Roman Josi touched the President's Trophy, the curse is real