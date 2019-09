La scène de la 43e minute a laissé Julien Sprunger à terre. Après avoir alerté le gardien emmentalois Ivars Punnenovs, le capitaine des Dragons a été heurté au genou droit par Robbie Earl qui n'a absolument rien fait pour l'éviter. Y a-t-il intentionnalité dans le geste du joueur de centre? Le juge unique risque de devoir répondre à cette question.

Mais la question la plus urgente concerne l'état de santé du No 86 des Dragons. A la fin du match, Mark French a avoué n'avoir rien de bien nouveau à communiquer. «Nous en saurons plus mercredi», a-t-il simplement détaillé. A la question de savoir s'il y avait de quoi être inquiet, il a également été très évasif: «Il y a toujours de quoi être inquiet lorsqu'un joueur quitte la glace sur blessure.»

Une IRM est prévue mercredi afin d'en savoir plus sur la gravité de la blessure de Julien Sprunger. A le voir quitter la glace sans mettre de poids sur sa jambe droite, il y a de quoi hélas craindre le pire.